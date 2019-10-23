Дубінський здав поліграф-тест, Арахамії відмовили

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський пройшов тест на детекторі брехні "на свою користь". Голові фракції Давиду Арахамії поліграфолог відмовив, бо не мав тесту "для його ситуації".

Джерело: трансляція процедури проходження тесту на поліграфі на hromadske

Пряма мова поліграфолога: "Результати можна вважати однозначними...на користь опитуваної особи.

(Дубінський - ред.) не приховав правду, йому не відомо, хто ще міг бути пов'язаний (з хабарництвом - ред.)".

Дубінський після поліграфу: "(Поліграф довів – ред.), що гроші не брав.

Не знаю, чи можна поліграф надурити. Не намагався, тому не знаю.

Емоційно виснажливо, але правда цього вартує".

Деталі: Арахамія мав пройти тест після Дубінського. Поліграфолог йому відмовив: "У мене немає тесту під вашу ситуацію. Питання тільки під комітет. Я не готовий".

Арахамія запропонував поліграфологу питати про будь-які голосування у Раді.

За словами нардепа, поліграфолог попросив час, щоб підготувати персоналізоване опитування. Мовляв, Арахамія не міг брати фізично участь у голосуванні за законопроєкт.

Тест на детекторі брехні для Арахамії запропонували пройти 24 жовтня о 16 годині.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський зажадав від депутатів фракції "Слуга народу", які входять до фінансового комітету Верховної Ради, пройти поліграф після того, як група депутатів на чолі з Дубінським завалила в комітеті антикорупційний законопроект.

23 жовтня Арахамія та Дубінський заявили, що разом пройдуть дослідження на детекторі брехні 23 жовтня в 20:00 у прямому ефірі.

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