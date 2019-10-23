Дубінський здав поліграф-тест, Арахамії відмовили
Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський пройшов тест на детекторі брехні "на свою користь". Голові фракції Давиду Арахамії поліграфолог відмовив, бо не мав тесту "для його ситуації".
Джерело: трансляція процедури проходження тесту на поліграфі на hromadske
Пряма мова поліграфолога: "Результати можна вважати однозначними...на користь опитуваної особи.
(Дубінський - ред.) не приховав правду, йому не відомо, хто ще міг бути пов'язаний (з хабарництвом - ред.)".
Дубінський після поліграфу: "(Поліграф довів – ред.), що гроші не брав.
Не знаю, чи можна поліграф надурити. Не намагався, тому не знаю.
Емоційно виснажливо, але правда цього вартує".
Деталі: Арахамія мав пройти тест після Дубінського. Поліграфолог йому відмовив: "У мене немає тесту під вашу ситуацію. Питання тільки під комітет. Я не готовий".
Арахамія запропонував поліграфологу питати про будь-які голосування у Раді.
За словами нардепа, поліграфолог попросив час, щоб підготувати персоналізоване опитування. Мовляв, Арахамія не міг брати фізично участь у голосуванні за законопроєкт.
Тест на детекторі брехні для Арахамії запропонували пройти 24 жовтня о 16 годині.
Що було раніше: Президент Володимир Зеленський зажадав від депутатів фракції "Слуга народу", які входять до фінансового комітету Верховної Ради, пройти поліграф після того, як група депутатів на чолі з Дубінським завалила в комітеті антикорупційний законопроект.
23 жовтня Арахамія та Дубінський заявили, що разом пройдуть дослідження на детекторі брехні 23 жовтня в 20:00 у прямому ефірі.
Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка
Передісторія:
- 11 депутатів "Слуги народу", які входять у комітет із фінансів, податкової та митної політики, підозрюють в отриманні по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.
- Річ в електронних майданчиках, які пов'язують із депутатом Антоном Яценком. Ще при ухваленні бюджету на 2018 рік нардепи проголосували за поправку, яка дозволила створити посередників між оцінниками майна та електронною базою Фонду держмайна. Посередники за пересилку даних отримують із кожної оцінки 500 – 1 800 гривень.
- Тепер внесено законопроєкт №2047, який дозволив би ліквідувати цю "схему", але альтернативний законопроєкт №2047-1 "слуг народу" дозволяє її зберегти.
- Із нинішніх нардепів під підозру потрапили: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Анна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
- Депутат Олександр Качура сам висловив бажання пройти "детектор брехні".Він був одним із головних ініціаторів законопроекту №2047-1.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами.
- У серпні 2018 року "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що лише за перший місяць роботи фірми, близькі до нардепа з "Відродження" Антона Яценка, "викачали" 23 млн на схемах посередництва.
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