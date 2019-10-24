Рябошапка вважає, що злочинної організації Януковича не було – Горбатюк

Звільнений з посади керівника управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк заявив, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що злочинної організації президента-втікача Віктора Януковича не існувало.

Джерело: інтерв’ю Горбатюка на "Радіо НВ"

Деталі: За його словами, Рябошапка вважає це "видумкою Луценка" (ексгенпрокурора – УП).

Горбатюк повідомив, що відповідні підозри були направлені Януковичу та його соратникам: ексміністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, колишньому очільнику ГПУ Віктору Пшонці, експрем’єру Миколі Азарову та його заступнику.

Крім цього, колишній керівник управління спецрозслідувань пов’язує своє звільнення із небажанням Генеральної прокуратури розслідувати справи угруповання Януковича, оскільки "при владі перебувають особи, які працювали в той час в Кабміні". Він стверджує, що деяким із них і зараз можна вручити підозри.

Пряма мова: "Такі заяви (про відсутність ОЗУ Януковича, — УП.) є, і робляться кроки для того, щоби цю (ланку розслідувань) зруйнувати. Я казав: "Якщо ви хочете не бачити ознак злочинної організації, вважаєте, що це якась вигадка — будь ласка, там є 5 тисяч томів, читайте, виписуйте докази і виносьте постанову про закриття кримінального провадження".

Довідка: Горбатюк з 2014 року очолював розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності.

Нагадаємо:

23 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення керівника управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка.

Таке рішення Горбатюк пов'язує з тим, що він "незручний" для нового керівництва ГПУ. Формальною підставою звільнення Горбатюк вважає переатестацію прокурорів.

Офіційною причиною звільнення у ГПУ назвали "ліквідацію чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури".

У пресслужбі ГПУ УП уточнили, що Горбатюка звільнили і з посади керівника управління, і з генпрокуратури загалом.

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