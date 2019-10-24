Трамп тиснув на Зеленського ще до інавгурації – Associated Press

Ще до інавгурації на посаду президента Володимир Зеленський відчував тиск із боку президента США Дональда Трампа та його адвоката Рудольфа Джуліані з приводу розслідування щодо сина демократа Джо Байдена.

Про це агентству "Associated Press" повідомили три джерела, які говорили на умовах анонімності.

7 травня Зеленський зібрав у Києві невелику групу радників поговорити про енергетичні потреби країни. У результаті більшу частину тригодинної дискусії вони говорили про те, як впоратися з вимогами Трампа і Джуліані провести розслідування і як уникнути втягування в американські вибори.

На зустрічі 7 травня були присутні два його головних помічники – Андрій Єрмак та Андрій Богдан, також у кімнаті перебували голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв та американець Амос Хохштайн, який входить до наглядової ради української компанії.

Хохштайн – колишній дипломат, який консультував Байдена з питань України при адміністрації Барака Обами.

Зустріч відбулася до інавгурації Зеленського, але приблизно за два тижні після того, як Трамп подзвонив, щоб привітати його в ніч виборів 21 квітня.

І це відбулося більш ніж за два місяці до телефонної розмови нового президента України і американського лідера, яка відбулася 25 липня.

"Повні деталі того, що два лідери обговорювали в телефонній розмові у Великодню неділю, ніколи не були оприлюднені, і неясно, чи просив Трамп явно розслідувати справу Байденів", – зазначає AP.

Спогади трьох людей розходяться в тому, чи посилався Зеленський на першу розмову з Трампом як на джерело свого занепокоєння. Але всі вони показують, що обраний президент України насторожено ставився до того, що Трамп наполягав на розслідуванні справи колишнього віце-президента США і ділових відносин його сина Хантера.

У будь-якому випадку, пише видання, Зеленський одразу знав, що життєво важлива військова підтримка може залежати від того, яку сторону він вибере в американській боротьбі.

Офіс Зеленського не відповів на прохання AP про коментар перед публікацією в середу.

Білий дім не коментував, чи вимагав Трамп розслідування в розмові 21 квітня.

За день до зустрічі Зеленського з радниками 7 травня Держдепартамент США відкликав із Києва посла Марі Йованович. Як повідомлялося, причиною могла бути її відмова Джуліані негласно тиснути на Київ.

Трамп дзвонив Зеленському 21 квітня привітати з перемогою на виборах президента, а 25 липня – привітати з "великою перемогою" його партії "Слуга народу" на парламентських виборах.

Знати більше:

Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"

Передісторія: