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Трамп давил на Зеленского еще до инаугурации – Associated Press

Четверг, 24 октября 2019, 10:20
Трамп давил на Зеленского еще до инаугурации – Associated Press

Еще до инаугурации на пост президента Владимир Зеленский чувствовал давление со стороны президента США Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани по поводу расследования по сыну демократа Джо Байдена.

Об этом агентству "Associated Press" сообщили три источника, говоривших на условиях анонимности.

7 мая Зеленский собрал в Киеве небольшую группу советников поговорить об энергетических нуждах страны. В итоге большую часть трехчасовой дискуссии они говорили о том, как совладать с требованиями Трампа и Джулиани провести расследование и как избежать вовлечения в американские выборы.

На встрече 7 мая присутствовали два его главных помощника – Андрей Ермак и Андрей Богдан, также в комнате находились глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и американец Амос Хохштайн, который входит в наблюдательный совет украинской компании.

Хохштайн – бывший дипломат, который консультировал Байдена по вопросам Украины при администрации Барака Обамы.

Встреча состоялась до инаугурации Зеленского, но примерно через две недели после того, как Трамп позвонил, чтобы поздравить его в ночь выборов 21 апреля.

И это произошло более чем за два месяца до телефонного разговора нового президента Украины и американского лидера, который состоялся 25 июля.  

"Полные детали того, что два лидера обсуждали в телефонном разговоре в Пасхальное воскресенье, никогда не были обнародованы, и неясно, просил ли Трамп явно расследовать дело Байденов", – отмечает AP.

Воспоминания трех людей расходятся в том, ссылался ли Зеленский на первый разговор с Трампом как на источник своего беспокойства. Но все они показывают, что избранный президент Украины настороженно относился к тому, что Трамп настаивал на расследовании дела бывшего вице-президента США и деловых отношений его сына Хантера.

В любом случае, пишет издание, Зеленский сразу знал, что жизненно важная военная поддержка может зависеть от того, какую сторону он выберет в американской борьбе.

Офис Зеленского не ответил на просьбу AP о комментарии перед публикацией в среду.

Белый дом не комментировал, требовал ли Трамп расследования в разговора 21 апреля.

За день до встречи Зеленского с советниками 7 мая Госдепартамент США отозвал из Киева посла Мари Йованович. Как сообщалось, причиной мог быть ее отказ Джулиани негласно оказывать давление на Киев.

Трамп звонил Зеленскому 21 апреля поздравить с победой на выборах президента, а 25 июля – поздравить с "великой победой" его партии "Слуга народа" на парламентских выборах.

Знать больше:

Байден, Злочевский и Манафорт. Как давняя украинская история можеь погубить Трампа

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • После этого в США заговорили об импичменте Трампа.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленським.
  • Президент США Дональд Трамп потребовал провести голосование в Палате представителей по вопросу импичмента до того, как Белый дом предоставит все документы, которые требуют демократы.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что во время телефонного разговора в июле он стремился "затянуть" президента США Дональда Трампа в Украину, и Трамп тогда никоим образом не давил на него.
  • Кроме скандала о давлении в деле Байдена, который в СМИ уже назвали "Украинагейтом", в США разгорелся скандал с финансированием избирательной кампании Трампа.

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийТрампСШАскандал
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