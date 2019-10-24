Горбатюк: У серпні я бачив Зеленського і Рябошапку, тоді було оптимістично

Звільнений з Генпрокуратури керівник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк заявив, що у серпні мав обнадійливу зустріч із президентом Володимиром Зеленським і теперішнім генпрокурором Русланом Рябошапкою.

Джерело: брифінг Горбатюка 24 жовтня

Пряма мова: "Я мав зустріч з президентом у серпні, на якій розповів про всю проблематику, про результати розслідування. Вона завершилася, як на мене, досить оптимістично з розумінням того, що справи мають розслідуватися і перешкоди, які є, мають бути усунуті.

На цій зустрічі був присутній і теперішній генеральний прокурор, якому президент сказав надати всю цю проблематику і кроки для її вирішення. Я її надав і генпрокурору, і заступнику Чумаку. Нічого з цієї проблематики за 1,5 місяці вирішено не було. Кроків на зустріч не зроблено, крім обіцянок, що департамент для розслідування майданівських справ маэ бути створений. Ми з цим абсолютно згодні.

І почалося: "завтра, післязавтра, через тиждень, через два"… Мої наполягання ні до чого не призводили, хоча за цей час було створено три департаменти у генпрокуратурі.

Що було раніше: 23 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення керівника управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка.

Таке рішення Горбатюк пов'язує з тим, що він "незручний" для нового керівництва ГПУ. Формальною підставою звільнення Горбатюк вважає переатестацію прокурорів.

Офіційною причиною звільнення у ГПУ назвали "ліквідацію чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури".

У пресслужбі ГПУ УП уточнили, що Горбатюка звільнили і з посади керівника управління, і з генпрокуратури загалом.

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