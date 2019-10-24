Горбатюк: У серпні я бачив Зеленського і Рябошапку, тоді було оптимістично
Звільнений з Генпрокуратури керівник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк заявив, що у серпні мав обнадійливу зустріч із президентом Володимиром Зеленським і теперішнім генпрокурором Русланом Рябошапкою.
Джерело: брифінг Горбатюка 24 жовтня
Пряма мова: "Я мав зустріч з президентом у серпні, на якій розповів про всю проблематику, про результати розслідування. Вона завершилася, як на мене, досить оптимістично з розумінням того, що справи мають розслідуватися і перешкоди, які є, мають бути усунуті.
На цій зустрічі був присутній і теперішній генеральний прокурор, якому президент сказав надати всю цю проблематику і кроки для її вирішення. Я її надав і генпрокурору, і заступнику Чумаку. Нічого з цієї проблематики за 1,5 місяці вирішено не було. Кроків на зустріч не зроблено, крім обіцянок, що департамент для розслідування майданівських справ маэ бути створений. Ми з цим абсолютно згодні.
І почалося: "завтра, післязавтра, через тиждень, через два"… Мої наполягання ні до чого не призводили, хоча за цей час було створено три департаменти у генпрокуратурі.
Що було раніше: 23 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення керівника управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка.
Таке рішення Горбатюк пов'язує з тим, що він "незручний" для нового керівництва ГПУ. Формальною підставою звільнення Горбатюк вважає переатестацію прокурорів.
Офіційною причиною звільнення у ГПУ назвали "ліквідацію чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури".
У пресслужбі ГПУ УП уточнили, що Горбатюка звільнили і з посади керівника управління, і з генпрокуратури загалом.
Передісторія:
- 20 жовтня Горбатюк заявив, що створені при ГПУ кадрові комісії не мають права проводити атестації прокурорів.
- Так, усі прокурори та слідчі, які хочуть працювати в Офісі генпрокурора, мають пройти атестацію, яку має оцінювати комісія Офісу генпрокурора.
- Наразі Офісу генпрокурора не існує, тому було створено інші комісії, при ГПУ, яким доручили займатися атестацією. Таким чином, на думку Горбатюка, діяльність цих комісій поза законом і, відповідно, їхні рішення можуть бути оскаржені й безперечно скасовані.
- Також наразі невідомо, за якими критеріями добирали членів комісій, адже відкритого конкурсу не було.
- 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013-2014 років.
- Злочини часів Майдану тепер розслідуватиме Державне бюро розслідувань, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.