Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Горбатюк: У серпні я бачив Зеленського і Рябошапку, тоді було оптимістично

Четвер, 24 жовтня 2019, 12:28
Горбатюк: У серпні я бачив Зеленського і Рябошапку, тоді було оптимістично

Звільнений з Генпрокуратури керівник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк заявив, що у серпні мав обнадійливу зустріч із президентом Володимиром Зеленським і теперішнім генпрокурором Русланом Рябошапкою. 

Джерело: брифінг Горбатюка 24 жовтня

Пряма мова: "Я мав зустріч з президентом у серпні, на якій розповів про всю проблематику, про результати розслідування. Вона завершилася, як на мене, досить оптимістично з розумінням того, що справи мають розслідуватися і перешкоди, які є, мають бути усунуті.

На цій зустрічі був присутній і теперішній генеральний прокурор, якому президент сказав надати всю цю проблематику і кроки для її вирішення. Я її надав і генпрокурору, і заступнику Чумаку. Нічого з цієї проблематики за 1,5 місяці вирішено не було. Кроків на зустріч не зроблено, крім обіцянок, що департамент для розслідування майданівських справ маэ бути створений. Ми з цим абсолютно згодні.

І почалося: "завтра, післязавтра, через тиждень, через два"…  Мої наполягання ні до чого не призводили, хоча за цей час було створено три департаменти у генпрокуратурі.

Що було раніше: 23 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення керівника управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка.

Таке рішення Горбатюк пов'язує з тим, що він "незручний" для нового керівництва ГПУ. Формальною підставою звільнення Горбатюк вважає переатестацію прокурорів.

Офіційною причиною звільнення у ГПУ назвали "ліквідацію чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури".

У пресслужбі ГПУ УП уточнили, що Горбатюка звільнили і з посади керівника управління, і з генпрокуратури загалом.

Передісторія: 

  • 20 жовтня Горбатюк заявив, що створені при ГПУ кадрові комісії не мають права проводити атестації прокурорів.
  • Так, усі прокурори та слідчі, які хочуть працювати в Офісі генпрокурора, мають пройти атестацію, яку має оцінювати комісія Офісу генпрокурора. 
  • Наразі Офісу генпрокурора не існує, тому було створено інші комісії, при ГПУ, яким доручили займатися атестацією. Таким чином, на думку Горбатюка, діяльність цих комісій поза законом і, відповідно, їхні рішення можуть бути оскаржені й безперечно скасовані.
  • Також наразі невідомо, за якими критеріями добирали членів комісій, адже відкритого конкурсу не було.
  • 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013-2014 років. 
  • Злочини часів Майдану тепер розслідуватиме Державне бюро розслідувань, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.

Альона Мазуренко, УП
Теми: РябошапкаЗеленськийГенпрокуратуразвільненняскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Рябошапка
Ексгенпрокурор Рябошапка хотів виїхати з України: завернули на кордоні
Вовк, Портнов і команда Зеленського впливали на зміну голови Ради суддів – ЗМІ
Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха – ексгенпрокурор
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: