Горбатюк: В августе я видел Зеленского и Рябошапку, тогда было оптимистично
Уволенный из Генпрокуратуры руководитель управления специальных расследований Сергей Горбатюк заявил, что в августе у него была обнадеживающая встреча с президентом Владимиром Зеленским и нынешним генпрокурором Русланом Рябошапкой.
Источник: брифинг Горбатюка 24 октября
Прямая речь: "Я встречался с президентом в августе, на которой рассказал о всей проблематике, о результатах расследования. Она завершилась, на мой взгляд, довольно оптимистично с пониманием того, что дела должны расследоваться и препятствия, которые есть, должны быть устранены.
На этой встрече присутствовал и нынешний генеральный прокурор, которому президент сказал предоставить всю эту проблематику и шаги для ее решения. Я ее предоставил и генпрокурору, и заместителю Чумаку. Ничего по этой проблематике за 1,5 месяца решено не было. Шагов навстречу не сделано, кроме обещаний, что департамент для расследования майдановских дел должен быть создан. Мы с этим абсолютно согласны.
И началось: "завтра, послезавтра, через неделю, через две"... Мои настояния ни к чему не приводили, хотя за это время было создано три департамента в генпрокуратуре.
Что было раньше: 23 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка.
Такое решение Горбатюк связывает с тем, что он "неудобен" для нового руководства ГПУ. Формальным основанием увольнения Горбатюк считает переаттестацию прокуроров.
В ГПУ сослались на статью о "ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры".
В пресс-службе ГПУ УП уточнили, что Горбатюка уволили и с должности руководителя управления, и из генпрокуратуры в целом.
Предыстория:
- 20 октября Горбатюк заявил, что созданные при ГПУ кадровые комиссии не имеют права проводить аттестации прокуроров.
- Так, все прокуроры и следователи, которые хотят работать в Офисе генпрокурора, должны пройти аттестацию, которую должна оценивать комиссия Офиса генпрокурора.
- Сейчас Офиса генпрокурора не существует, поэтому были созданы другие комиссии, при ГПУ, которым поручили заниматься аттестацией. Таким образом, по мнению Горбатюка, деятельность этих комиссий вне закона и, соответственно, их решения могут быть обжалованы и бесспорно отменены.
- Также пока неизвестно, по каким критериям выбирали членов комиссий, ведь открытого конкурса не было.
- 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов.
- Преступления времен Майдана теперь будет расследовать Государственное бюро расследований, за деятельностью которого будет присматривать новый департамент в Генпрокуратуре.
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