Горбатюк: В августе я видел Зеленского и Рябошапку, тогда было оптимистично

Уволенный из Генпрокуратуры руководитель управления специальных расследований Сергей Горбатюк заявил, что в августе у него была обнадеживающая встреча с президентом Владимиром Зеленским и нынешним генпрокурором Русланом Рябошапкой.

Источник: брифинг Горбатюка 24 октября

Прямая речь: "Я встречался с президентом в августе, на которой рассказал о всей проблематике, о результатах расследования. Она завершилась, на мой взгляд, довольно оптимистично с пониманием того, что дела должны расследоваться и препятствия, которые есть, должны быть устранены.

На этой встрече присутствовал и нынешний генеральный прокурор, которому президент сказал предоставить всю эту проблематику и шаги для ее решения. Я ее предоставил и генпрокурору, и заместителю Чумаку. Ничего по этой проблематике за 1,5 месяца решено не было. Шагов навстречу не сделано, кроме обещаний, что департамент для расследования майдановских дел должен быть создан. Мы с этим абсолютно согласны.

И началось: "завтра, послезавтра, через неделю, через две"... Мои настояния ни к чему не приводили, хотя за это время было создано три департамента в генпрокуратуре.

Что было раньше: 23 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка.

Такое решение Горбатюк связывает с тем, что он "неудобен" для нового руководства ГПУ. Формальным основанием увольнения Горбатюк считает переаттестацию прокуроров.

В ГПУ сослались на статью о "ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры".

В пресс-службе ГПУ УП уточнили, что Горбатюка уволили и с должности руководителя управления, и из генпрокуратуры в целом.

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