Председатель научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова заявляет, что согласно результатам детектора лжи, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк не брала взяток за голосование, но их предлагали.

Источник: заявление Половниковой после проведения исследования Василевской-Смаглюк на полиграфе в прямом эфире

Прямая речь: "Сейчас я с искренним сердцем могу сказать, что исследуемое лицо ничего от нас не скрывает, денег она не брала ни разу, никаких, за решение вопросов.

Единственное, что она немножко скрывает информацию о том, что подобные – это зафиксировано – предложения были. Возможно, не напрямую к ней, потому что там реакция имеет более такой ассоциативный характер, но нашему исследуемому лицу известно о том, что были соответствующие предложения".

скриншот с видео

Детали: Половникова добавила, что Василевская-Смаглюк также скрывает свои подозрения о том, кто мог соблазниться на взятки.

При этом полиграфолог отметила, что сейчас делает выводы из еще сырой информации, а подробные результаты теста в письменном виде будут готовы только в пятницу вечером, или во второй половине дня, поскольку нуждаются в "тщательном просмотре и определенном времени".



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