Еще одна нардеп прошла детектор лжи – результат: взятки предлагали
Председатель научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жанетта Половникова заявляет, что согласно результатам детектора лжи, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк не брала взяток за голосование, но их предлагали.
Источник: заявление Половниковой после проведения исследования Василевской-Смаглюк на полиграфе в прямом эфире
Прямая речь: "Сейчас я с искренним сердцем могу сказать, что исследуемое лицо ничего от нас не скрывает, денег она не брала ни разу, никаких, за решение вопросов.
Единственное, что она немножко скрывает информацию о том, что подобные – это зафиксировано – предложения были. Возможно, не напрямую к ней, потому что там реакция имеет более такой ассоциативный характер, но нашему исследуемому лицу известно о том, что были соответствующие предложения".
Детали: Половникова добавила, что Василевская-Смаглюк также скрывает свои подозрения о том, кто мог соблазниться на взятки.
При этом полиграфолог отметила, что сейчас делает выводы из еще сырой информации, а подробные результаты теста в письменном виде будут готовы только в пятницу вечером, или во второй половине дня, поскольку нуждаются в "тщательном просмотре и определенном времени".
Исследование Василевской-Смаглюк длилось чуть больше 40 мин. Перед ним журналистов попросили выйти, а оставить только камеры. Исследование транслировали в прямом эфире.
По словам полиграфолога, стоимость такого исследования зависит от ряда факторов, но "на рынке колеблется среднем до 3 тысяч гривен за человека в рамках служебного расследования, если речь о кадровых проверках, то немного больше".
Василевская-Смаглюк отметила, что на исследования приглашала всех членов комитета по вопросам финансов, в частности, писала об этом в чате комитета.
Знать больше: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко
"Слуг народа" проверят на детекторе лжи. Можно ли обмануть полиграф
Предыстория:
- 11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
- Суть схемы заключается в деятельности электронных площадок, которые связывают с депутатом Антоном Яценко. Еще при принятии бюджета на 2018 год нардепы проголосовали за поправку, которая позволила создать посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. Посредники не осуществляют оценочной деятельности, они просто пересылают данные. И за каждую такую операцию получают 500 – 1800 гривен.
- В Раде зарегистрировали законопроект №2047, который позволил бы ликвидировать эту "схему", но вместе с тем "слуги народа" подали альтернативный законопроект №2047-1, позволяющий укрепить деятельность площадок-посредников.
- Из нынешних нардепов под подозрение попали: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
- Депутат Александр Качура, один из главных инициаторов законопроекта №2047-1, сам выразил желание пройти "детектор лжи". И даже якобы уже прошел.
- Также отчитался о прохождении проверки на полиграфе и нардеп Дубинский. Он отвечал на вопросы эксперта в прямом эфире, хотя полиграфологи говорят, что такое исследование не совсем эффективно.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами.
- В августе 2018 года "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.