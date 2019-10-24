Еще один нардеп прошел детектор лжи: результат – взятки предлагали

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Четверг, 24 октября 2019, 13:34

Председатель научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова заявляет, что согласно результатам детектора лжи, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк не брала взяток за голосование, но их предлагали.

Источник: заявление Половниковой после проведения исследования Василевской-Смаглюк на полиграфе в прямом эфире

Прямая речь: "Сейчас я с искренним сердцем могу сказать, что исследуемое лицо ничего от нас не скрывает, денег она не брала ни разу, никаких, за решение вопросов.

Единственное, что она немножко скрывает информацию о том, что подобные – это зафиксировано – предложения были. Возможно, не напрямую к ней, потому что там реакция имеет более такой ассоциативный характер, но нашему исследуемому лицу известно о том, что были соответствующие предложения". 

 
скриншот с видео 

Детали: Половникова добавила, что Василевская-Смаглюк также скрывает свои подозрения о том, кто мог соблазниться на взятки.

При этом полиграфолог отметила, что сейчас делает выводы из еще сырой информации, а подробные результаты теста в письменном виде будут готовы только в пятницу вечером, или во второй половине дня, поскольку нуждаются в "тщательном просмотре и определенном времени".
 

Дополняется...

Ирина Балачук, УП

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Темы: Слуга народа


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