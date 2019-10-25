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ООС: Бойовики імітували готовність до розведення і обстріляли Богданівку

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 12:06

Бойовики, показуючи готовність до розведення військ 24 жовтня, обстріляли ділянку розведення у Богданівці.

Джерело: пресслужба Операції об’єднаних сил

Дослівно: "24 жовтня противник, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3, здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї на ділянці розведення №3 (Богданівка)".

Деталі: В ООС заявляють, що Збройні сили України готові провести розведення сил і засобів у Богданівці, але окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань.

Чому це важливо: Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб. За словами українських військових, постійні обстріли, які ведуть окупанти, свідчить про їхню зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту.

Передісторія: 

  • Росія висунула умову для зустрічі лідерів України та РФ – підписати так звану "формулу Штайнмаєра".
  • 1 жовтня Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.
  • 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
  • У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське.
  • Бойовики постійно порушують домовленість і обстрілюють різні населені пункти на ділянках розведення.  

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаОб'єднані сили на Донбасі
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