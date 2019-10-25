ООС: Бойовики імітували готовність до розведення і обстріляли Богданівку

Бойовики, показуючи готовність до розведення військ 24 жовтня, обстріляли ділянку розведення у Богданівці.

Джерело: пресслужба Операції об’єднаних сил

Дослівно: "24 жовтня противник, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3, здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї на ділянці розведення №3 (Богданівка)".

Деталі: В ООС заявляють, що Збройні сили України готові провести розведення сил і засобів у Богданівці, але окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань.

Чому це важливо: Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб. За словами українських військових, постійні обстріли, які ведуть окупанти, свідчить про їхню зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту.

Передісторія: