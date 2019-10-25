ООС: Боевики имитировали готовность к разведению и обстреляли Богдановку

368 просмотров
Пятница, 25 октября 2019, 12:06

Боевики, показывая готовность к разведению войск 24 октября, обстреляли участок разведения в Богдановке.

Источник: пресс-служба Операции объединенных сил

Дословно: "24 октября противник, имитируя готовность провести разведение сил и средств на участке разведения №3, совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия на участке разведения №3 (Богдановка)".

Детали: В ООС заявляют, что Вооруженные силы Украины готовы провести разведение сил и средств в Богдановке, но оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства.

Почему это важно: Минские договоренности определяют, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток. По словам украинских военных, такое постоянные обстрелы со стороны оккупантов свидетельствует об их заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

Предыстория: 

  • Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.
  • 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
  • У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.
  • Боевики постоянно нарушают договоренности и обстреливают разные населенные пункты на участках разведения.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Донбасс война Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
Донбасс: тяжело нести и жалко бросить. Может, просто отставить? 25 октября 2019, 09:00
ООС: 25 обстрелов, один боец ранен 25 октября 2019, 07:24
На Донбасс заехало 16 грузовиков с РФ 25 октября 2019, 02:55
Все новости
Главные новости
Киевские дома начали подключать к теплу
Нацбанк вводит в обращение банкноту номиналом 1000 гривен
Аваков ответил США на попытку назвать "Азов" террористической организацией
В Киеве подтвердили случай заболевания дифтерией
Все новости
Медицина

Полиомиелит: чем опасен и поможет ли вакцинация защититься

Кино

ТОП-10 самых популярных фильмов и сериалов от Netflix

Фотопроект

Эмоции природы в 14 фотографиях профессиональных фотографов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів