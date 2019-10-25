ООС: Боевики имитировали готовность к разведению и обстреляли Богдановку
Боевики, показывая готовность к разведению войск 24 октября, обстреляли участок разведения в Богдановке.
Источник: пресс-служба Операции объединенных сил
Дословно: "24 октября противник, имитируя готовность провести разведение сил и средств на участке разведения №3, совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия на участке разведения №3 (Богдановка)".
Детали: В ООС заявляют, что Вооруженные силы Украины готовы провести разведение сил и средств в Богдановке, но оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства.
Почему это важно: Минские договоренности определяют, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток. По словам украинских военных, такое постоянные обстрелы со стороны оккупантов свидетельствует об их заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.
Предыстория:
- Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.
- 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
- 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
- У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.
- Боевики постоянно нарушают договоренности и обстреливают разные населенные пункты на участках разведения.