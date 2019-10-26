Справа Пашинського: потерпілий подякував Портнову за допомогу 

В’ячеслав Хімікус, якому прострелив ногу екснардеп Сергій Пашинський, розповів, що вдячний колишньому заступнику Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрію Портнову за наполегливість у просуванні справи.

Джерело: інтерв’ю Хімікуса на hromadske

Пряма мова: "Тільки завдяки Портнову і Париновій (Марина Паринова, адвокатка Хімікуса – УП) та їхній наполегливості. Я не знаю скільки, але щонайменше до судів 30 подавали, оскаржували."

Чому це важливо: Сергій Пашинський назвав справу щодо нього помстою Андрія Портнова, який був заступником голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичі. Його партія "Народний фронт" назвала арешт політично мотивованим "правосуддям часів Януковича".

Портнов заявляв, що це він стоїть за підозрою Пашинському і що саме його люди майже 3 роки ведуть судові процеси проти нього.

Передісторія: