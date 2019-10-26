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Справа Пашинського: потерпілий подякував Портнову за допомогу 

Субота, 26 жовтня 2019, 00:08
Справа Пашинського: потерпілий подякував Портнову за допомогу 

В’ячеслав Хімікус, якому прострелив ногу екснардеп Сергій Пашинський, розповів, що вдячний колишньому заступнику Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрію Портнову за наполегливість у просуванні справи.

Джерело: інтерв’ю Хімікуса на hromadske

Пряма мова: "Тільки завдяки Портнову і Париновій (Марина Паринова, адвокатка Хімікуса – УП) та їхній наполегливості. Я не знаю скільки, але щонайменше до судів 30 подавали, оскаржували."

Чому це важливо: Сергій Пашинський назвав справу щодо нього помстою Андрія Портнова, який був заступником голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичі. Його партія "Народний фронт" назвала арешт політично мотивованим "правосуддям часів Януковича".

Портнов заявляв, що це він стоїть за підозрою Пашинському і що саме його люди майже 3 роки ведуть судові процеси проти нього.

Передісторія:

  • Ввечері 31 грудня 2016 року Сергій Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області прострелив із пістолета ногу В'ячеславу Хімікусу: нібито нардеп із дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкненими габаритами посеред неосвітленої дороги, а коли зробив зауваження – чоловік кинувся на нього з пляшкою та погрозами.
  • 26 липня 2017 року Генпрокуратура закрила справу про стрілянину за участю Пашинського, заявляючи, що не виявила в його діях складу злочину.
  • 14 листопада 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата Сергія Пашинського.
  • 4 жовтня 2019 року слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили Пашинському про підозру в заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.
  • 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав нардепу 5-8 скликань запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
  • 18 жовтня Апеляційний суд залишив в силі рішення Печерського суду, який обрав нардепу 5-8 скликань Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПашинськийПортновсуд
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