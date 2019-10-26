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Дело Пашинского: потерпевший поблагодарил Портнова за помощь

Суббота, 26 октября 2019, 00:08
Дело Пашинского: потерпевший поблагодарил Портнова за помощь

Вячеслав Химикус, которому прострелил ногу экс-нардеп Сергей Пашинский, рассказал, что благодарен бывшему заместителю Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрею Портнову за настойчивость в продвижении дела.

Источник: интервью Химикуса на hromadske

Прямая речь: "Только благодаря Портнову и Париновой (Марина Паринова, адвокат Химикуса – УП) и их настойчивости. Я не знаю сколько, но не менее в 30 судов подавали, обжаловали."

Почему это важно: Сергей Пашинский назвал дело против него местью Андрея Портнова, который был заместителем главы Администрации президента при Викторе Януковиче. Его партия "Народный фронт" назвала арест политически мотивированным "правосудием времен Януковича".

Портнов заявлял, что это он стоит за подозрением Пашинскому и именно его люди почти 3 года ведут судебные процессы против него. 

Предыстория:

  • Вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногу Вячеславу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.
  • 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
  • 14 ноября 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата Сергея Пашинского.
  • 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
  • 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
  • 18 октября Апелляционный суд оставил в силе решение Печерского суда, избравшего нардепу 5-8 созывов Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: ПашинскийПортновсуд
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