Дело Пашинского: потерпевший поблагодарил Портнова за помощь

Вячеслав Химикус, которому прострелил ногу экс-нардеп Сергей Пашинский, рассказал, что благодарен бывшему заместителю Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрею Портнову за настойчивость в продвижении дела.

Источник: интервью Химикуса на hromadske

Прямая речь: "Только благодаря Портнову и Париновой (Марина Паринова, адвокат Химикуса – УП) и их настойчивости. Я не знаю сколько, но не менее в 30 судов подавали, обжаловали."

Почему это важно: Сергей Пашинский назвал дело против него местью Андрея Портнова, который был заместителем главы Администрации президента при Викторе Януковиче. Его партия "Народный фронт" назвала арест политически мотивированным "правосудием времен Януковича".

Портнов заявлял, что это он стоит за подозрением Пашинскому и именно его люди почти 3 года ведут судебные процессы против него.

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