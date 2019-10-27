Імпічмент Трампа: У Конгресі заслухали ще одного свідка, "досягли швидкого прогресу"

Виконуючий обов'язки помічника Держсекретаря США у справах Європи та Азії, у т.ч. відповідальний за відносини з Україною Філіп Рікер дав свідчення у Конгресі США перед комітетами Палати представників в рамках процедури імпічменту президента США.

Джерело: Reuters з посиланням на два джерела, Голос Америки

Деталі: В ході свідчень, які тривали близько 8 годин, Рікер заявив, що у період з червня до серпня він не знав про те, що умовами надання допомоги США та власне президент Трамп могли чинити тиск на Київ для проведення розслідування щодо політичного конкурента Трампа.

За повідомленням джерел, Рікер зазначив, що знав, що допомогу було затримано, але не знав, чому. Рікер повідомив, що чув, нібито протистояв наданню допомоги Україні начальник штаба Білого дому Мік Малвані.

Серед питань, про які свідчив Рікер, було також раптове звільнення посла в Україні Марі Йованович. Згідно з електронними листами, переданим комітетам Конгресу раніше, Рікер намагався втрутитися у процес, коли прихильники Трампа звинуватили Йованович у нелояльності до президента.

За інформацією двох джерел, Рікер шукав захисту для Йованович у Держдепартаменті, але отримати його не вдалося.

Після завершення слухань глава комітету з розвідки Адам Шифф заявив, що законодавці "досягли швидкого прогресу" у розслідуванні імпічменту. Деталі, коли слухання перейдуть на наступний етап відкритих, Шифф не повідомив.

Демократи у свою чергу заявили, що Рікер підтвердив дані, зібрані в ході розслідування справи про імпічмент, не уточнивши, про які дані йдеться.

Комітети призначили свідчення Рікера на вихідний день з метою не затягувати розслідування. Заходи в рамках розслідування, призначені у Конгресі на четвер та п‘ятницю, було скасовано.

Наступного тижня комітети Конгресу планують заслухати за зачиненими дверима ще кількох свідків у справі про імпічмент. Зокрема, у вівторок до Конгресу має прибути Олександр Віндман - головний експерт Ради національної безпеки Білого дому по Україні.

Президент США Дональд Трамп у серії повідомлень у Twitter розкритикував розслідування та дії голови Комітету з розвідки Конгресу Адама Шиффа.

"Розслідування стосовно України є таким же корумпованим и несправжнім, як і сміття, що було до того", - заявив він у суботу.

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