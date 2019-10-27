Импичмент Трампа: В Конгрессе заслушали еще одного свидетеля, "достигли быстрого прогресса"

И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии, в т.ч. ответственный за отношения с Украиной Филипп Рикер дал показания в Конгрессе США перед комитетами Палаты представителей в рамках процедуры импичмента президента США.

Источник: Reuters со ссылкой на два источника, Голос Америки

Детали: В ходе показаний, которые продолжались около 8 часов, Рикер заявил, что в период с июня по август он не знал о том, что условиями предоставления помощи США и собственно президент Трамп могли оказывать давление на Киев для проведения расследования относительно политического конкурента Трампа.

По сообщению источников, Рикер отметил, что знал, что помощь была задержана, но не знал, почему. Рикер сообщил, что слышал, якобы противостоял оказанию помощи Украине начальник штаба Белого дома Мик Малвани.

По данным СМИ, демократы в свою очередь заявили, что Рикер подтвердил данные, собранные в ходе расследования дела об импичменте.

После завершения слушаний глава Комитета по разведке Адам Шифф заявил, что законодатели "достигли быстрого прогресса" в расследовании импичмента. Детали, когда слушания перейдут на следующий этап открытых, Шифф не сообщил.

Комитеты назначили свидетельства Рикера на выходной день с целью не затягивать расследование. Мероприятия в рамках расследования, запланированные в Конгрессе на четверг и пятницу, были отменены.

Президент США Дональд Трамп в серии сообщений в Twitter раскритиковал расследование и действия председателя Комитета по разведке Конгресса Адама Шиффа.

"Расследование в отношении Украины является таким же коррумпированным и ненастоящим, как и мусор, что было до того", - заявил он в субботу.