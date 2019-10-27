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Адвокат: Є загроза, що РФ оголосить у розшук звільнених моряків

Неділя, 27 жовтня 2019, 14:45
Адвокат: Є загроза, що РФ оголосить у розшук звільнених моряків

Росія може оголосити в розшук звільнених з російського полону українських військових моряків, якщо вони не будуть з'являтися за викликом слідчого або в суд.

Джерело: Адвокат українських моряків Микола Полозов у коментарі "Крим.Реалії"

Деталі: Полозов нагадав, що моряки залишаються у статусі обвинувачуваних в Росії, а їхня справа перебуває на стадії ознайомлення з матеріалами стороною захисту.

Дослівно: "Після їх звільнення було прийнято рішення розформувати команду адвокатів, далі цією справою займаюся я. Зараз справа перебуває на стадії ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Я знайомлюся з письмовими матеріалами, плануємо, що в листопаді будемо ознайомлюватися з речовими доказами. Справу не припинено, будемо працювати на кінцевий результат, на те, щоб будь-які негативні наслідки захоплення моряків для них в майбутньому ніяк не відгукнулися, щоб цю справу припинити в цілому", - зазначив адвокат.

Знати більше:

Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля 

Нагадаємо:

  • Українських моряків захопили у Керченській протоці російські військові 25 листопада 2018 року: росіяни обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожувало до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
  • У Кремлі заявили, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ.
  • 7 вересня 2019 р. відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
  • В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки. 

Теми: полоненіРосіяморяки
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