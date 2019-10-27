Адвокат: Є загроза, що РФ оголосить у розшук звільнених моряків

Росія може оголосити в розшук звільнених з російського полону українських військових моряків, якщо вони не будуть з'являтися за викликом слідчого або в суд.

Джерело: Адвокат українських моряків Микола Полозов у коментарі "Крим.Реалії"

Деталі: Полозов нагадав, що моряки залишаються у статусі обвинувачуваних в Росії, а їхня справа перебуває на стадії ознайомлення з матеріалами стороною захисту.

Дослівно: "Після їх звільнення було прийнято рішення розформувати команду адвокатів, далі цією справою займаюся я. Зараз справа перебуває на стадії ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Я знайомлюся з письмовими матеріалами, плануємо, що в листопаді будемо ознайомлюватися з речовими доказами. Справу не припинено, будемо працювати на кінцевий результат, на те, щоб будь-які негативні наслідки захоплення моряків для них в майбутньому ніяк не відгукнулися, щоб цю справу припинити в цілому", - зазначив адвокат.

Знати більше:

Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля

Нагадаємо: