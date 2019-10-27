Адвокат: Есть угроза, что РФ объявит в розыск освобожденных моряков

Россия может объявить в розыск освобожденных из российского плена украинских военных моряков, если они не будут являться по вызову следователя или в суд.

Источник: Адвокат украинских моряков Николай Полозов в комментарии "Крым.Реалии"

Детали: Полозов напомнил, что моряки остаются в статусе обвиняемых в России, а их дело находится в стадии ознакомления с материалами стороной защиты.

Дословно: "После их освобождения было принято решение расформировать команду адвокатов, дальше этим делом занимаюсь я. Сейчас дело находится в стадии ознакомления с материалами уголовного дела. Я знакомлюсь с письменными материалами, планируем, что в ноябре будем знакомиться с вещественными доказательствами. Дело не прекращено, будем работать на конечный результат, на то, чтобы любые негативные последствия захвата моряков для них в будущем никак не откликнулись, чтобы это дело прекратить в целом", – отметил адвокат.

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