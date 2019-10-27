Адвокат: Есть угроза, что РФ объявит в розыск освобожденных моряков

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Воскресенье, 27 октября 2019, 15:45

Россия может объявить в розыск освобожденных из российского плена украинских военных моряков, если они не будут являться по вызову следователя или в суд. 

Источник: Адвокат украинских моряков Николай Полозов  в комментарии "Крым.Реалии"

Детали: Полозов напомнил, что моряки остаются в статусе обвиняемых в России, а их дело находится в стадии ознакомления с материалами стороной защиты.

Дословно: "После их освобождения было принято решение расформировать команду адвокатов, дальше этим делом занимаюсь я. Сейчас дело находится в стадии ознакомления с материалами уголовного дела. Я знакомлюсь с письменными материалами, планируем, что в ноябре будем знакомиться с вещественными доказательствами. Дело не прекращено, будем работать на конечный результат, на то, чтобы любые негативные последствия захвата моряков для них в будущем никак не откликнулись, чтобы это дело прекратить в целом", – отметил адвокат.

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Предыстория:

  • Украинские моряки были захвачены в Керченском проливе российскими военными 25 ноября 2018 года: россияне обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозило до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков. 
  • В Кремле заявили, что вопрос о судьбе моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ. 
  • 7 сентября 2019 года в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек. 

Темы: пленные Росcия моряки


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