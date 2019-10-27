Ветерани вивезли зброю з Золотого – поліція

Заступник глави Нацполіції Вадим Троян заявляє, що ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4.

Джерело: прес-служба МВС

Дослівно: "За результатами зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та бесідою із поліцією, ветерани-добровольці, які перебувають у Золотому-4 із легальною власною зброєю вивезли її".

Деталі: За словами Трояна, зараз в районі підготовки до розведення військ у зоні ООС, зокрема Золоте-4 та Катеринівка, перебуває лише група волонтерів без зброї.

Пряма мова Трояна: "В Золотому-4 та Катеринівці працює 6 патрулів Нацполіції, а також пункт НПУ для прийому громадян. Відповідно до рішення керівництва ООС, для забезпечення публічного порядку та безпеки туди буде направлена Нацгвардія. Громадяни можуть почуватися у безпеці".

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