Ветерани вивезли зброю з Золотого – поліція
Заступник глави Нацполіції Вадим Троян заявляє, що ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4.
Джерело: прес-служба МВС
Дослівно: "За результатами зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та бесідою із поліцією, ветерани-добровольці, які перебувають у Золотому-4 із легальною власною зброєю вивезли її".
Деталі: За словами Трояна, зараз в районі підготовки до розведення військ у зоні ООС, зокрема Золоте-4 та Катеринівка, перебуває лише група волонтерів без зброї.
Пряма мова Трояна: "В Золотому-4 та Катеринівці працює 6 патрулів Нацполіції, а також пункт НПУ для прийому громадян. Відповідно до рішення керівництва ООС, для забезпечення публічного порядку та безпеки туди буде направлена Нацгвардія. Громадяни можуть почуватися у безпеці".
Передісторія:
- 26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ.
- Під час спілкування з одним з чоловіків Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. ... Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь".
- Згодом у дописі на Facebook Зеленський заявив, що провів у Золотому дві доби, під час поїздки зустрічався з учителями та лікарями та дізнався про стурбованість місцевих мешканців через те, що на околиці оселилася група озброєних людей. "Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними", - пояснив своє спілкування з добровольцями президент.
- У свою чергу у штабі Операції об'єднаних сил заявили, що люди зі зброєю, з якими у суботу в Золотому спілкувався президент, перебувають там нелегально, і цьому надається правова оцінка.
- 27 жовтня лідер Нацкорпусу Андрій Білецький заявив, що ветерани не підуть із Золотого-4, навіть якщо президент Володимир Зеленський вирішить їх звідти "викинути".
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