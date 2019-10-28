Гладковський виграв перший суд у НАБУ – адвокат

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Олег Гладковський виграв суд у Національного антикорупційного бюро у справі про неявку на допит у липні.

Джерело: пресслужба корпорації "Богдан"

Дослівно: "Олег Гладковський виграв перший суд у НАБУ. Про це 28 жовтня повідомив адвокат Руслан Волинець.

За словами захисника, мова йде про безпідставні звинувачення проти Гладковського про нібито неявку на допит до слідчого НАБУ у липні поточного року".

Деталі: Відзначається, що рішення суду остаточне і оскарженню не підлягає.

Адвокат назвав це рішення "першою перемогою в черзі перемог по всіх надуманих справах та безпідставних політично вмотивованих звинуваченнях".

Що було раніше: Адвокат колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Руслан Волинець заявив, що НАБУ звернулося до суду з вимогою притягнути Гладковського до відповідальності за неприбуття на виклик детективів 19 липня.

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