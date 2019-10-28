Гладковський виграв перший суд у НАБУ – адвокат
Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Олег Гладковський виграв суд у Національного антикорупційного бюро у справі про неявку на допит у липні.
Джерело: пресслужба корпорації "Богдан"
Дослівно: "Олег Гладковський виграв перший суд у НАБУ. Про це 28 жовтня повідомив адвокат Руслан Волинець.
За словами захисника, мова йде про безпідставні звинувачення проти Гладковського про нібито неявку на допит до слідчого НАБУ у липні поточного року".
Деталі: Відзначається, що рішення суду остаточне і оскарженню не підлягає.
Адвокат назвав це рішення "першою перемогою в черзі перемог по всіх надуманих справах та безпідставних політично вмотивованих звинуваченнях".
Що було раніше: Адвокат колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Руслан Волинець заявив, що НАБУ звернулося до суду з вимогою притягнути Гладковського до відповідальності за неприбуття на виклик детективів 19 липня.
Передісторія:
- 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК).
- 18 жовтня Гладковському повідомили про підозру у зловживанні владою, недостовірному декларуванні та порушенні законодавства під час здійснення тендерних закупівель.
- Підозра не пов’язана зі скандалом з контрабандою російських деталей для заводів "Укроборонпрому", в якому фігурував Гладковський і його син Ігор.
- 19 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень.
- 21 жовтня підозрюваний у зловживанні владою, недостовірному декларуванні та порушенні законодавства при здійсненні тендерних закупівель колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський вийшов з-під варти після внесення застави.
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