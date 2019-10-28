Гладковский выиграл первый суд у НАБУ – адвокат

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский выиграл суд у Национального антикоррупционного бюро по делу о неявке на допрос в июле.

Источник: пресс-служба корпорации "Богдан"

Дословно: "Олег Гладковський выиграл первый суд у НАБУ. Об этом 28 октября сообщил адвокат Руслан Волынец.

По словам защитника, речь идет о безосновательных обвинениях против Гладковского о якобы неявке на допрос к следователю НАБУ в июле текущего года".

Детали: Отмечается, что решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Адвокат назвал это решение "первой победой в череде побед по всем надуманным делам и безосновательным политически мотивированным обвинениям".

Что было раньше: Адвокат бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Руслан Волынец заявил, что НАБУ обратилось в суд с требованием привлечь Гладковского к ответственности за неявку по вызову детективов 19 июля.

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