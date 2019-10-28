Гладковский выиграл первый суд у НАБУ – адвокат
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский выиграл суд у Национального антикоррупционного бюро по делу о неявке на допрос в июле.
Источник: пресс-служба корпорации "Богдан"
Дословно: "Олег Гладковський выиграл первый суд у НАБУ. Об этом 28 октября сообщил адвокат Руслан Волынец.
По словам защитника, речь идет о безосновательных обвинениях против Гладковского о якобы неявке на допрос к следователю НАБУ в июле текущего года".
Детали: Отмечается, что решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.
Адвокат назвал это решение "первой победой в череде побед по всем надуманным делам и безосновательным политически мотивированным обвинениям".
Что было раньше: Адвокат бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Руслан Волынец заявил, что НАБУ обратилось в суд с требованием привлечь Гладковского к ответственности за неявку по вызову детективов 19 июля.
Предыстория:
- 17 октября НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК).
- 18 октября Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.
- Подозрение не связано со скандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковський и его сын Игорь.
- 19 октября Высший антикоррупционный суд избрал Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определил ему залог в размере 10 миллионов 623 тысячи 130 гривен.
- 21 октября подозреваемый в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок бывший первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский вышел из-под стражи после внесения залога.
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