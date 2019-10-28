Троян запевнив, що поліція не виселятиме Нацкорпус із Золотого

Заступник глави Національної поліції Вадим Троян запевняє, що групи поліцейських, які прибули до Золотого-4 Луганської області не мають завдання будь-кого виселяти звідти.

Джерело: Пресслужба Нацполіції

Дослівно: "За словами Вадима Трояна, спільна група з поліцейських і військовослужбовців ВПС відвідала будівлю, де розмістилися представники Національного корпусу, з метою звичайної перевірки. Така перевірка є нормальною дією, оскільки територія, де розташований населений пункт Золоте-4, належить до зони проведення Операції Об’єднаних сил".

Пряма мова Трояна: "Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навіть у простих словах, мовляв, "хтось когось буде штурмувати", не можна".

Деталі: Він заперечив, що поліцейські мають наміри виселяти когось із Золотого, а також закликав не спекулювати на цій темі.

Передісторія: