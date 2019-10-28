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Троян запевнив, що поліція не виселятиме Нацкорпус із Золотого

Понеділок, 28 жовтня 2019, 15:08

Заступник глави Національної поліції Вадим Троян запевняє, що групи поліцейських, які прибули до Золотого-4 Луганської області не мають завдання будь-кого виселяти звідти.

Джерело: Пресслужба Нацполіції 

Дослівно: "За словами Вадима Трояна, спільна група з поліцейських і військовослужбовців ВПС відвідала будівлю, де розмістилися представники Національного корпусу, з метою звичайної перевірки. Така перевірка є нормальною дією, оскільки територія, де розташований населений пункт Золоте-4, належить до зони проведення Операції Об’єднаних сил".

Пряма мова Трояна: "Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навіть у простих словах, мовляв, "хтось когось буде штурмувати", не можна".

Деталі: Він заперечив, що поліцейські мають наміри виселяти когось із Золотого, а також закликав не спекулювати на цій темі.

Передісторія:

  • 26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ.
  • Під час спілкування з одним з чоловіків Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати....  Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь". 
  • Згодом у дописі на Facebook Зеленський заявив, що провів у Золотому дві доби, під час поїздки зустрічався з учителями та лікарями та дізнався про стурбованість місцевих мешканців через те, що на околиці оселилася група озброєних людей. "Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними", - пояснив своє спілкування з добровольцями президент. 
  • У свою чергу у штабі Операції об'єднаних сил заявили, що люди зі зброєю, з якими у суботу в Золотому спілкувався президент, перебувають там нелегально, і цьому надається правова оцінка.
  • 27 жовтня лідер Нацкорпусу Андрій Білецький заявив, що ветерани не підуть із Золотого-4, навіть якщо президент Володимир Зеленський вирішить їх звідти "викинути".
  • Пізніше Троян заявив, що ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4.
  • У понеділок до ветеранів, які перебувають у селищі Золотому на Луганщині, приїхали озброєні поліцейські та намагалися провести обшуки у бійців.

"Українська правда" в Threads

Теми: ООСДонбасЗеленськийполіція
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