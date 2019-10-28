У Золоте до ветеранів приїхала поліція

До ветеранів, які перебувають у селищі Золотому на Луганщині, приїхали озброєні поліцейські та намагалися провести обшуки у бійців.

Джерело: відео з місця події у пабліку "Останній блокпост. #Ні_Капітуляції", пресслужба Нацполіції

Дослівно у групі "Останній блокпост. #Ні_Капітуляції": "Просто зараз до групи ветеранів у селищі Золоте приїхали близько 20 поліцейських з автоматичною зброєю під приводом "перевірки" – намагалися обшукати автівки та особисті речі бійців.



На даний момент "правоохоронці" поїхали, ймовірно, проінформувати своє начальство. Готуємось. І стоїмо до кінця".

Деталі: У свою чергу у Нацполіції повідомили, що правоохоронці продовжують нести службу у Золотому-4 та Катеринівці.

Фото поліції

Відзначається, що зусилля поліцейських спрямовані на забезпечення безпеки місцевих жителів та проведення профілактичної роботи, у тому числі щодо дотримання правил проїзду блокпостів.

Фото поліції

Що було раніше: 27 жовтня заступник глави Нацполіції Вадим Троян заявив, що ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4.

Передісторія: