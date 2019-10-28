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У Золоте до ветеранів приїхала поліція

Понеділок, 28 жовтня 2019, 12:22
У Золоте до ветеранів приїхала поліція

До ветеранів, які перебувають у селищі Золотому на Луганщині, приїхали озброєні поліцейські та намагалися провести обшуки у бійців.

Джерело: відео з місця події у пабліку "Останній блокпост. #Ні_Капітуляції", пресслужба Нацполіції

Дослівно у групі "Останній блокпост. #Ні_Капітуляції": "Просто зараз до групи ветеранів у селищі Золоте приїхали близько 20 поліцейських з автоматичною зброєю під приводом "перевірки" – намагалися обшукати автівки та особисті речі бійців.

На даний момент "правоохоронці" поїхали, ймовірно, проінформувати своє начальство. Готуємось. І стоїмо до кінця". 

Деталі: У свою чергу у Нацполіції повідомили, що правоохоронці продовжують нести службу у Золотому-4 та Катеринівці. 

 
Фото поліції

Відзначається, що зусилля поліцейських спрямовані на забезпечення безпеки місцевих жителів та проведення профілактичної роботи, у тому числі щодо дотримання правил проїзду блокпостів. 

 
Фото поліції 

Що було раніше: 27 жовтня заступник глави Нацполіції Вадим Троян заявив, що ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4.

Передісторія: 

  • 26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ.
  • Під час спілкування з одним з чоловіків Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати... Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь". 
  • Згодом у дописі на Facebook Зеленський заявив, що провів у Золотому дві доби, під час поїздки зустрічався з учителями та лікарями та дізнався про стурбованість місцевих мешканців через те, що на околиці оселилася група озброєних людей. "Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними", - пояснив своє спілкування з добровольцями президент. 
  • У свою чергу у штабі Операції об'єднаних сил заявили, що люди зі зброєю, з якими у суботу в Золотому спілкувався президент, перебувають там нелегально, і цьому надається правова оцінка.
  • 27 жовтня лідер Нацкорпусу Андрій Білецький заявив, що ветерани не підуть із Золотого-4, навіть якщо президент Володимир Зеленський вирішить їх звідти "викинути".

Українська правда

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Теми: Розведення силполіція
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