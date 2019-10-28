У Золоте до ветеранів приїхала поліція
До ветеранів, які перебувають у селищі Золотому на Луганщині, приїхали озброєні поліцейські та намагалися провести обшуки у бійців.
Джерело: відео з місця події у пабліку "Останній блокпост. #Ні_Капітуляції", пресслужба Нацполіції
Дослівно у групі "Останній блокпост. #Ні_Капітуляції": "Просто зараз до групи ветеранів у селищі Золоте приїхали близько 20 поліцейських з автоматичною зброєю під приводом "перевірки" – намагалися обшукати автівки та особисті речі бійців.
На даний момент "правоохоронці" поїхали, ймовірно, проінформувати своє начальство. Готуємось. І стоїмо до кінця".
Деталі: У свою чергу у Нацполіції повідомили, що правоохоронці продовжують нести службу у Золотому-4 та Катеринівці.
Відзначається, що зусилля поліцейських спрямовані на забезпечення безпеки місцевих жителів та проведення профілактичної роботи, у тому числі щодо дотримання правил проїзду блокпостів.
Що було раніше: 27 жовтня заступник глави Нацполіції Вадим Троян заявив, що ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4.
Передісторія:
- 26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ.
- Під час спілкування з одним з чоловіків Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати... Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь".
- Згодом у дописі на Facebook Зеленський заявив, що провів у Золотому дві доби, під час поїздки зустрічався з учителями та лікарями та дізнався про стурбованість місцевих мешканців через те, що на околиці оселилася група озброєних людей. "Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними", - пояснив своє спілкування з добровольцями президент.
- У свою чергу у штабі Операції об'єднаних сил заявили, що люди зі зброєю, з якими у суботу в Золотому спілкувався президент, перебувають там нелегально, і цьому надається правова оцінка.
- 27 жовтня лідер Нацкорпусу Андрій Білецький заявив, що ветерани не підуть із Золотого-4, навіть якщо президент Володимир Зеленський вирішить їх звідти "викинути".