Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Троян заверил, что полиция не будет выселять Нацкорпус из Золотого

Понедельник, 28 октября 2019, 15:08

Заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян уверяет, что у группы полицейских, прибывших в Золотое-4 Луганской области нет задачи выселять кого-либо оттуда.

Источник: Пресс-служба Нацполиции 

Дословно: "По словам Вадима Трояна, совместная группа из полицейских и военнослужащих ВВС посетила здание, где разместились представители Национального корпуса, с целью обычной проверки. Такая проверка является нормальной действием, поскольку территория, где расположен населенный пункт Золотое-4, относится к зоне проведения операции Объединенных сил".

Прямая речь Трояна: "Я считаю, что сейчас спекулировать на любых моментах, даже в простых словах, мол "кто-то кого-то будет штурмовать", нельзя".

Детали: Он возразил, что полицейские намерены выселять кого-то из Золотого, а также призвал не спекулировать на этой теме.

Предыстория:

  • 26 октября президент Владимир Зеленский приехал в Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск.
  • Во время общения с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать.... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я ведь не лох какой-то".
  • Впоследствии в заметке на Facebook Зеленский заявил, что провел в Золотом двое суток, во время поездки встречался с учителями и врачами и узнал об обеспокоенности местных жителей из-за того, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. "Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", - пояснил свое общение с добровольцами президент.
  • В свою очередь в штабе операции объединенных сил заявили, что люди с оружием, которым в субботу в Золотом общался президент, находятся там нелегально, и этому предоставляется правовая оценка.
  • 27 октября лидер Нацкорпусу Андрей Белецкий заявил, что ветераны не уйдут из Золотого-4, даже если президент Владимир Зеленский решит их оттуда "выбросить".
  • Позже Троян заявил, что ветераны-добровольцы, которые должны легальное оружие, вывезли ее в сопровождении полиции из Золотого-4.
  • В понедельник к ветеранам, которые находятся в поселке Золотом Луганской, приехали вооруженные полицейские и пытались провести обыски у бойцов.

Темы: ООСДонбассЗеленскийполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: