Троян заверил, что полиция не будет выселять Нацкорпус из Золотого

Заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян уверяет, что у группы полицейских, прибывших в Золотое-4 Луганской области нет задачи выселять кого-либо оттуда.

Источник: Пресс-служба Нацполиция Украины

Дословно: "По словам Вадима Трояна, совместная группа из полицейских и военнослужащих ВВС посетила здание, где разместились представители Национального корпуса, с целью обычной проверки. Такая проверка является нормальной действием, поскольку территория, где расположен населенный пункт Золотое-4, относится к зоне проведения операции Объединенных сил".

Прямая речь Трояна: "Я считаю, что сейчас спекулировать на любых моментах, даже в простых словах, мол "кто-то кого-то будет штурмовать", нельзя".

Детали: Он возразил, что полицейские намерены выселять кого-то из Золотого, а также призвал не спекулировать на этой теме.

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