Новини 28 жовтня: новий очільник Київської ОДА, моделювання загибелі Зеленського

Київщину очолив харківський бізнесмен, у "Слузі народу" обурились тим, як нардеп Порошенка моделювала загибель Зеленського — новини, які були актуальні 28 жовтня.

Про Київську ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив новим очільником Київської обласної державної адміністрації Олексія Чернишова замість Михайла Бно-Айріяна.

Про моделювання загибелі

У "Слузі народу" обурилися висловлюваннями депутатки "ЄС" Софії Федини стосовно Зеленського, щодо можливого "підриву на гранаті" та проситимуть правоохоронців оцінити ці слова.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше двох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Президент США Дональд Трамп переплутав країну, якою керує Зеленський, та назвав його російським президентом.

Детективи НАБУ повідомили про підозру у недекларуванні статків на понад 0,5 мільйона гривень екс-керівнику Національного агентства з питань запобігання корупції Наталі Корчак.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет вважає за доцільне скасувати медичні довідки, з цього питання він розпочав опитування у соцмережі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, на фоні критики полку "Азов" в США і конфлікта з Офісом президента, приїхав в Маріуполь до мобільного центру "Азову" і висловив підтримку.

Євросоюз погодився відкласти вихід Британії з блоку до 31 січня 2020 року.