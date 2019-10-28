Новости 28 октября: новый глава Киевской ОГА, моделирование гибели Зеленского

Киевскую область возглавил харьковский бизнесмен, в "Слуге народа" возмутились тем, как нардеп Порошенко моделировала гибель Зеленского — новости, которые были актуальны 28 октября.

О Киевской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева вместо Михаила Бно-Айрияна.

О моделировании гибели

В "Слуге народа" возмутились высказываниями депутата "ЕС" Софии Федины в отношении Зеленского, о возможном "подрыве на гранате" и будут просить правоохранителей оценить эти слова.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более двух тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Президент США Дональд Трамп перепутал страну, которой руководит Зеленский, и назвал его российским президентом.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении в недекларировании состояния на более чем 0,5 миллиона гривен экс-руководителю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натали Корчак.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет считает целесообразным отменить медицинские справки, по этому вопросу он начал опрос в соцсети.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, на фоне критики полка "Азов" в США и конфликта с Офисом президента, приехал в Мариуполь в мобильный центр "Азова" и выразил поддержку.

Европейский Союз согласился отложить выход Британии из ЕC до 31 января 2020 года.