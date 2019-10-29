Рябошапка назначил руководителя Департамента по надзору за делами Майдана

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил руководителем Департамента по надзору в уголовных процессах по преступлениям во время Майдана Виктора Мысяку.

Источник: Пресс-служба Генпрокуратуры

Детали: Алексея Донского назначили на должность заместителя начальника указанного Департамента. Ранее Мысяк занимал должность начальника управления организации и процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях специальной категории ГПУ, которое ликвидировал Рябошапка.

Донской был начальником отдела в Управлении специальных расследований, которое возглавлял Сергей Горбатюк.

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