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Рябошапка назначил руководителя Департамента по надзору за делами Майдана

Вторник, 29 октября 2019, 18:06

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил руководителем Департамента по надзору в уголовных процессах по преступлениям во время Майдана Виктора Мысяку.

Источник: Пресс-служба Генпрокуратуры

Детали: Алексея Донского назначили на должность заместителя начальника указанного Департамента. Ранее Мысяк занимал должность начальника управления организации и процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях специальной категории ГПУ, которое ликвидировал Рябошапка.

Донской был начальником отдела в Управлении специальных расследований, которое возглавлял Сергей Горбатюк.

Предыстория:

  • 21 октября был создан Департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, с функцией координации досудебного расследования в этих процессах.
  • В то же время Рябошапка ликвидировал прокурорское управления организации и процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях специальной категории.
  • Расследование в производствах в отношении указанных преступлений проводили 43 следователя и прокурора управление специальных расследований ГПУ. В то же время, согласно законодательству Украины, органы прокуратуры с 20 ноября теряют право на досудебное расследование, и все производства после аудита должны быть переданы соответствующим органам досудебного расследования.
  • Так, в НАБУ будет направлено экономические эпизоды уголовных производств по окружению бывшего президента Виктора Януковича. Разбирательства о расстрелах на Майдане и других насильственных преступлениях, будут переданы в ГБР.
  • 23 октября Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка.

Темы: РябошапкаМайданпрокуратура
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