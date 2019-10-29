У Києві під час протесту проти розведення військ пообіцяли альтернативу "Штайнмаєру"

7217 переглядів
Вівторок, 29 жовтня 2019, 22:13

У Києві біля Офісу президента на Банковій громадська організація "Рух Опору Капітуляції" протестувала проти розведення військ та засобів на Донбасі.

Джерело: hromadske, Укрінформ

Деталі: Акцію назвали "Ні кроку назад!".

Серед присутніх – представники "Свободи" та "Нацкорпусу".

Учасників просили не брати з собою прапори чи будь-яку іншу символіку політичних партій.

На початку акції активісти тримали літери, що складали речення "Яке розведення? Ти ж не лох".

Організатори заходу заявили, що днями представлять альтернативу "формулі Штайнмаєра" – "українську доктрину миру".

 

Що було раніше: 29 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.

У Тристоронній контактній групі сприйняли повідомлення про розведення сил у Золотому як таке, що відкриває шлях до зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні.

Нагадаємо:

  • 26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ.
  • Під час спілкування з колишнім бійцем "Азова" Денисом Янтарем Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. ...  Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь".
  • 27 жовтня Зеленський оприлюднив 24-хвилинне відео про Золоте і конфлікт із ветеранами.

Теми: Київ акції формула Штайнмаєра


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Києві затримали головного спеціаліста НБУ: погорів на хабарі в $50 тисяч 29 жовтня 2019, 22:57
Забудовник Вавриш не знає водія Богдана, з яким він забудовує землі МВС 29 жовтня 2019, 21:29
Радіація в Києві: експерти знайшли два джерела випромінювання 29 жовтня 2019, 16:57
Усі новини
Головні новини
В Києві затримали головного спеціаліста НБУ: погорів на хабарі в $50 тисяч
Розведення біля Золотого: в ОБСЄ не бачили обстрілів, які фіксував штаб ООС
ТКГ відкрила шлях до зустрічі в Нормандському форматі – речниця Кучми
Розведення біля Золотого почали попри порушення режиму тиші
Усі новини
читай!

10 книжок для тих, кому трохи за 10

Лайфхаки

Як не відволікатися на Facebook та Instagram

success story

5 шляхів насолоджуватися застіллям тверезим