У Києві під час протесту проти розведення військ пообіцяли альтернативу "Штайнмаєру"
У Києві біля Офісу президента на Банковій громадська організація "Рух Опору Капітуляції" протестувала проти розведення військ та засобів на Донбасі.
Деталі: Акцію назвали "Ні кроку назад!".
Серед присутніх – представники "Свободи" та "Нацкорпусу".
Учасників просили не брати з собою прапори чи будь-яку іншу символіку політичних партій.
На початку акції активісти тримали літери, що складали речення "Яке розведення? Ти ж не лох".
Організатори заходу заявили, що днями представлять альтернативу "формулі Штайнмаєра" – "українську доктрину миру".
Що було раніше: 29 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.
У Тристоронній контактній групі сприйняли повідомлення про розведення сил у Золотому як таке, що відкриває шлях до зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні.
Нагадаємо:
- 26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ.
- Під час спілкування з колишнім бійцем "Азова" Денисом Янтарем Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. ... Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь".
- 27 жовтня Зеленський оприлюднив 24-хвилинне відео про Золоте і конфлікт із ветеранами.