У Києві під час протесту проти розведення військ пообіцяли альтернативу "Штайнмаєру"

У Києві біля Офісу президента на Банковій громадська організація "Рух Опору Капітуляції" протестувала проти розведення військ та засобів на Донбасі.

Джерело: hromadske, Укрінформ

Деталі: Акцію назвали "Ні кроку назад!".

Серед присутніх – представники "Свободи" та "Нацкорпусу".

Учасників просили не брати з собою прапори чи будь-яку іншу символіку політичних партій.

На початку акції активісти тримали літери, що складали речення "Яке розведення? Ти ж не лох".

Організатори заходу заявили, що днями представлять альтернативу "формулі Штайнмаєра" – "українську доктрину миру".

Що було раніше: 29 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.

У Тристоронній контактній групі сприйняли повідомлення про розведення сил у Золотому як таке, що відкриває шлях до зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні.

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