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У Києві під час протесту проти розведення військ пообіцяли альтернативу "Штайнмаєру"

Вівторок, 29 жовтня 2019, 21:13
У Києві під час протесту проти розведення військ пообіцяли альтернативу Штайнмаєру

У Києві біля Офісу президента на Банковій громадська організація "Рух Опору Капітуляції" протестувала проти розведення військ та засобів на Донбасі.

Джерело: hromadske, Укрінформ

Деталі: Акцію назвали "Ні кроку назад!".

Серед присутніх – представники "Свободи" та "Нацкорпусу".

Учасників просили не брати з собою прапори чи будь-яку іншу символіку політичних партій.

На початку акції активісти тримали літери, що складали речення "Яке розведення? Ти ж не лох".

Організатори заходу заявили, що днями представлять альтернативу "формулі Штайнмаєра" – "українську доктрину миру".

 

Що було раніше: 29 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.

У Тристоронній контактній групі сприйняли повідомлення про розведення сил у Золотому як таке, що відкриває шлях до зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні.

Нагадаємо:

  • 26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ.
  • Під час спілкування з колишнім бійцем "Азова" Денисом Янтарем Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. ...  Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь".
  • 27 жовтня Зеленський оприлюднив 24-хвилинне відео про Золоте і конфлікт із ветеранами.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київакціїформула Штайнмаєра
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