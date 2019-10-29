В Киеве на протесте против разведения войск пообещали альтернативу "Штайнмайеру"
В Киеве под Офисом президента на Банковой общественная организация "Движение сопротивления капитуляции" протестовала против разведения войск и средств на Донбассе.
Источник: hromadske, Укринформ
Детали: Акцию назвали "Ни шагу назад!".
Среди присутствующих – представители "Свободы" и "Нацкорпуса".
Участников просили не брать с собой флаги или любую другую символику политических партий.
В начале акции активисты держали буквы, составлявшие фразу "Какое разведение? Ты же не лох".
Организаторы мероприятия заявили, что на днях представят альтернативу "формуле Штайнмайера" – "украинскую доктрину мира".
Что было ранее: 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.
В Трехсторонней контактной группе восприняли сообщение о разведении сил в Золотом как такое, что открывает путь к встрече в нормандском формате на высшем уровне.
Напомним:
- 26 октября президент Владимир Зеленский приехал в с.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск.
- Во время общения с бывшим бойцом "Азова" Денисом Янтарем Зеленский сказал: "Я пришел тебе, сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. ...Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то".
- 27 октября Зеленский обнародовал 24-минутное видео о Золотом и конфликте с ветеранами.