В Киеве на протесте против разведения войск пообещали альтернативу "Штайнмайеру"

В Киеве под Офисом президента на Банковой общественная организация "Движение сопротивления капитуляции" протестовала против разведения войск и средств на Донбассе.

Источник: hromadske, Укринформ

Детали: Акцию назвали "Ни шагу назад!"

По данным "Укринформа", в акции приняли участие несколько десятков человек.

Среди присутствующих – представители "Свободы" и "Нацкорпуса".

Участников просили не брать с собой флаги или любую другую символику политических партий.

В начале акции активисты держали буквы, составлявшие фразу "Какое разведение? Ты же не лох".

Организаторы мероприятия заявили, что на днях представят альтернативу "формуле Штайнмайера" – "украинскую доктрину мира".

Что было ранее: 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.

В Трехсторонней контактной группе восприняли сообщение о разведении сил в Золотом как такое, что открывает путь к встрече в нормандском формате на высшем уровне.

Напомним: