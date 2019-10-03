Справу екс-депутата передали до антикорупційного суду
Шевченківський районний суд Києва передав справу колишнього народного депутата Миколи Мартиненка до Вищого антикорупційного суду.
Джерело: Центр протидії корупції.
Раніше Шевченківський районний суд Києва звернувся в Київський апеляційний суд, який повинен був звернутися у Верховний апеляційний суд, де повинні були вирішити, чи передавати справу до Вищого антикорупційного суду.
Проте столичний Апеляційний суд не погодився з Шевченківським райсудом, що питання про передачу справи Мартиненка має вирішувати Верховний суд.
"У справі Мартиненка немає жодного спору про підсудність: адже злочини, які інкримінуються, вчинялися народним депутатом, а розмір шкоди майже 700 млн грн. Саме тому вона має слухатися у Вищому антикорупційному суді",- розповів юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.
Він зауважив, що звертатися до Верховного суду, це "означає лише затягування часу".
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Такі справи: Мартиненко vs НАБУ. Шість місяців потому
Під прицілом Європи. В яких справах за кордоном фігурує Мартиненко
Нагадаємо:
- 20 квітня 2017 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу Мартиненка в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП "СхідГЗК" при закупівлі уранового концентрату.
За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, у яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 мільйона доларів збитку.
Обвинуваченим інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК), легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 КК) та створення злочинної організації (ч.1 ст.255 КК).
- 22 квітня 2017 року Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.
- 29 січня 2018 року суд відмовився продовжувати покладені на Мартиненка зобов'язання.
- 1 серпня Апеляційний суд Києва скасував рішення першої інстанції, яка повернула на доопрацювання прокурорам справу екс-нардепа Миколи Мартиненка.
- 22 жовтня у Шевченківському суді Києва відбулося перше засідання по суті у справі Мартиненка.
- Під час засідання 5 листопада детектив НАБУ намагався вручити Миколі Мартиненку виклик на допит у якості свідка за запитом прокуратури Чехії. Екс-нардеп відмовився брати повістку та кинув її на підлогу.
- Пізніше у НАБУ повідомили, що таки вручили Мартиненку виклик на допит. Однак він сам заявив, що підстав з’являтися на допит немає.
- 19 листопада відбулось судове засідання у справі Мартиненка та ще 5 осіб, під час якого обвинувачення долучало докази.
- Як повідомляли активісти, загальний обсяг зібраних НАБУ і САП матеріалів становить 207 томів, понад 51 тисячу аркушів.
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