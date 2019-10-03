Справу екс-депутата передали до антикорупційного суду

3002 перегляди
Четвер, 3 жовтня 2019, 00:26

Шевченківський районний суд Києва передав справу колишнього народного депутата Миколи Мартиненка до Вищого антикорупційного суду.

Джерело: Центр протидії корупції.

Раніше Шевченківський районний суд Києва звернувся в Київський апеляційний суд, який повинен був звернутися у Верховний апеляційний суд, де повинні були вирішити, чи передавати справу до Вищого антикорупційного суду.

Проте столичний Апеляційний суд не погодився з Шевченківським райсудом, що питання про передачу справи Мартиненка має вирішувати Верховний суд.

"У справі Мартиненка немає жодного спору про підсудність: адже злочини, які інкримінуються, вчинялися народним депутатом, а розмір шкоди майже 700 млн грн. Саме тому вона має слухатися у Вищому антикорупційному суді",- розповів юрист Центру протидії корупції Андрій Савін. 

Він зауважив, що звертатися до Верховного суду, це "означає лише затягування часу".

Читайте також: "Ядерне збагачення Миколи Мартиненка".

Такі справи: Мартиненко vs НАБУ. Шість місяців потому 

Під прицілом Європи. В яких справах за кордоном фігурує Мартиненко

Нагадаємо:

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: суд Мартиненко


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нацбанк виграв суд у Жеваго на 1,5 мільярда гривень 2 жовтня 2019, 17:51
Нацрада офіційно попросила суд забрати ліцензію у NewsOne 2 жовтня 2019, 15:23
Прокуратурі дали доступ до документів РНБО щодо видачі українцям паспортів 4 держав 2 жовтня 2019, 13:52
Усі новини
Головні новини
Росія прокоментувала "формулу Штайнмаєра"
Афера з квартирами для Нацгвардії: Микитасю повідомили про підозру
Поліція оприлюднила відео смертельної спецоперації під Києвом
Заступником міністра культури Бородянського стала екс-депутатка з "Самопомочі"
Усі новини
їжа

Який він — справжній васабі

експерти

У чому таємниця жіночого оргазму? Вчені дізнавалися у кроликів

здоров'я

Що не так з молочними продуктами, які ми вживаємо