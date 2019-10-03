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Справу екс-депутата передали до антикорупційного суду

Четвер, 3 жовтня 2019, 00:26
Справу екс-депутата передали до антикорупційного суду

Шевченківський районний суд Києва передав справу колишнього народного депутата Миколи Мартиненка до Вищого антикорупційного суду.

Джерело: Центр протидії корупції.

Раніше Шевченківський районний суд Києва звернувся в Київський апеляційний суд, який повинен був звернутися у Верховний апеляційний суд, де повинні були вирішити, чи передавати справу до Вищого антикорупційного суду.

Проте столичний Апеляційний суд не погодився з Шевченківським райсудом, що питання про передачу справи Мартиненка має вирішувати Верховний суд.

"У справі Мартиненка немає жодного спору про підсудність: адже злочини, які інкримінуються, вчинялися народним депутатом, а розмір шкоди майже 700 млн грн. Саме тому вона має слухатися у Вищому антикорупційному суді",- розповів юрист Центру протидії корупції Андрій Савін. 

Він зауважив, що звертатися до Верховного суду, це "означає лише затягування часу".

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Теми: судМартиненко
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