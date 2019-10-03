"Батьківщина" отримала крісло заступника голови Львівської облради, підтримавши БПП

Заступниками голови Львівської облради стали голова фракції НРУ Богдан Гагалюк та голова фракції "Батьківщина" Юрій Гудима.

Джерело: Zaxid.net про засідання 2 вересня

Перед цим облрада звільнила Володимира Гірняка та Андрія Білоуса з посад заступників голови Львівської облради.

Деталі: Обрання нових заступників голови відбувалося "пакетом": голосували у таємному режимі, але одночасно за дві кандидатури. З 48 депутатів, які взяли участь у голосуванні, підтримали це призначення 44 депутати, троє утрималися, проти – жодного. Ще один бюлетень визнано недійсним.

За кадрові питання не голосувала фракція "Свобода", більшість депутатів "Самопомочі", "Громадянської позиції" та "Народного контролю". Голосували лише окремі представники цих партій.

Натомість "Батьківщина" голосувала, хоча раніше заявляла про опозиційність. На погляд видання, це свідчить про входження у коаліцію з БПП.

Дослівно: "Нову більшість у Львівській облраді будуть представляти ці дві фракції, а також низка маленьких фракцій – НРУ, Укроп, Радикальна партія Ляшка, позафракційні.