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В Умані затримали посадовців-хабарників, які наживалися на святі хасидів

Четвер, 3 жовтня 2019, 11:58
В Умані затримали посадовців-хабарників, які наживалися на святі хасидів

Служба безпеки затримала посадовців комунального підприємства Умані за вимагання грошей під час іудейського свята Рош Ха Шана, на яке до міста з’їжджаються десятки тисяч паломників-хасидів.

Джерело: СБУ.

Дослівно: "Керівник та старший інспектор одного із комунальних підприємств Умані, що на Черкащині, сподівалися "заробити" на святкуванні іудейського свята. Посадовці вимагали від іноземця 400 доларів за дозвіл на безперешкодну торгівлю та встановлення банерів у районі проведення іудейського свята Рош Ха Шана". 

 

Деталі: Зловмисників затримали під час отримання хабара поблизу робочого місця. 

 

За даним фактом відкрите кримінальне провадження, тривають невідкладні слідчі дії.

Вирішується питання про повідомлення фігурантам справи про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Нагадаємо:

  • Державна прикордонна служба повідомляла, що до України на святкуванням Рош ха-Шана прибули понад 24 700 паломників-хасидів.

Українська правда
Теми: Черкаська областьСБУхабар
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