Конфіскація $30 млн у Латвії стосується Іванющенка

Понад 30 мільйонів доларів, які нещодавно вирішив конфіскувати суд у Латвії, слідство пов’язує з українським нардепом-втікачем Юрієм Іванющенком.

Джерело: матеріал "Української правди" "Таємниця латвійських рахунків. Як Іванющенко $30 мільйонів вивів з України"

Деталі: Суд у Латвії вже призначав конфіскацію цих коштів у 2017 році. Але адвокати власників грошей довели порушення своїх прав, і справу відправили на повторний розгляд.

Рішення судів про конфіскацію засекречені і не публікуються, однак у латвійському реєстрі оприлюднене проміжне рішення. У документі вказані подробиці справи стосовно так званих грошей Іванющенка, які співпадають з деталями конфіскації 30 мільйонів доларів у жовтні цього року.

Крім того, два джерела "Української правди", незалежно одне від одного, підтвердили, що конфісковані у жовтні 30 мільйонів доларів слідство пов’язує саме з Іванющенком.

"Кошти Іванющенка" офіційно належать одеситу Дмитру Пархоменку. Інформації у мережі про нього майже немає, УП не змогла сконтактувати з підприємцем.

На початку 2019 року суд відмовився конфіскувати "гроші Іванющенка", однак правоохоронці подали апеляцію. Високопоставлене джерело УП стверджує, що нове керівництво ГПУ про апеляцію дізналось за тиждень до засідання. Співрозмовник додав, що ситуація з грошима у Латвії була дуже важкою, прокуратура "її ледве вирулила".

Українську справу стосовно Іванющенка прокуратура закрила у кінці серпня 2019 року. Суд також скасував арешт київських рахунків екснардепа.

Водночас у відповідь на запит УП прокуратура повідомила, що нині розслідування триває: його передали в Національне антикорупційне бюро.

Більше про те, як конфісковували гроші Іванющенка та що з ними буде далі, читайте у матеріалі "Таємниця латвійських рахунків. Як Іванющенко $30 мільйонів вивів з України"

Що було раніше: 15 жовтня прокуратура повідомила, що латвійський суд визнав злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів США, які пов’язують із колишніми українськими високопосадовцями, та вирішив конфіскувати їх.

Водночас прізвищ власників грошей не називали.

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