Конфискация $30 млн в Латвии касается Иванющенко
Более 30 миллионов долларов, которые недавно решил конфисковать суд в Латвии, следствие связывает с беглым украинским нардепом Юрием Иванющенко.
Источник: материал "Украинской правды" "Тайна латвийских счетов. Как Иванющенко $30 миллионов вывел из Украины"
Детали: Суд в Латвии уже назначал конфискацию этих денег в 2017 году. Но адвокаты собственников доказали нарушение своих прав, и дело отправили на повторное рассмотрение.
Решения судов о конфискации засекречены и не публикуются, однако в латвийском реестре обнародовано промежуточное решение. В документе указаны подробности дела в отношении так называемых денег Иванющенко, которые совпадают с деталями конфискации 30 миллионов долларов в октябре этого года.
Кроме того, два источники "Украинской правды", независимо друг от друга, подтвердили, что конфискованные в октябре 30 миллионов долларов следствие связывает именно с Иванющенко.
"Деньги Иванющенко" официально принадлежат одесситу Дмитрию Пархоменко. Информации в сети о нем почти нет, УП не смогла связаться с предпринимателем.
В начале 2019 года суд отказался конфисковать "деньги Иванющенко", однако правоохранители подали апелляцию. Высокопоставленный источник УП утверждает, что новое руководство ГПУ об апелляции узнало за неделю до заседания. Собеседник добавил, что ситуация с деньгами в Латвии была очень тяжелой, прокуратура "ее еле вырулила".
Украинские дело в отношении Иванющенко прокуратура закрыла в конце августа 2019 года. Суд также отменил арест киевских счетов екснардепа.
В то же время, в ответ на запрос УП прокуратура сообщила, что в настоящее время расследование идет: его передали в Национальное антикоррупционное бюро.
Больше о том, как конфисковывали деньги Иванющенко и что с ними будет дальше, читайте в материале "Тайна латвийских счетов. Как Иванющенко $30 миллионов вывел из Украины"
Что было раньше: 15 октября прокуратура сообщила, что латвийский суд признал преступным происхождение денег на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и решил конфисковать их.
В то же время, фамилий владельцев денег не называли.
Напомним:
- Экс-нардеп и бизнесмен Иванющенко, известный как "Юра Енакиевский", сбежал из Украины после Революции достоинства.
- Ему объявили подозрение в завладении средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка "7 километр".
- В начале июня 2019 года стало известно, что Одесская прокуратура закрыла дело против Иванющенко "в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения".
- 2 июля УП узнала, что Иванющенко сняли с розыска.
- После огласки Генпрокуратура заявила, что отменила постановление о закрытии уголовного производства в отношении Иванющенко и просит снова объявить его в розыск.
- 15 июля Иванющенко вернули в базу разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел.
- В конце августа 2019 года суд снова обязал прокуратуру закрыть дело в отношении экс-нардепа.
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