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На тлі розведення військ бойовики оголосили військові "навчання"

Середа, 30 жовтня 2019, 11:45

Окупаційна влада окремих районів Луганської області оголосила "спільні навчання всіх силових структур" терористичної організації "ЛНР".

Джерело: інформаційне агентство "ОстроВ", інформаційні ресурси окупаційної влади ОРЛО з посиланням на заяву ватажка терористичної організації "ЛНР" Леоніда Пасічника

Деталі: За словами Пасічника, "навчання" є плановими, і на них будуть відпрацьовуватися прийоми ліквідації "наслідків кризових ситуацій".

При цьому проведення масових "навчань" на наступний день після початку розведення сил і засобів в Золотому ватажок "ЛНР" назвав "логічним". Він заявив про небезпеку "агресії з боку Києва".

Дослівно у заяві Пасічника: "У зв'язку з цим ми вважаємо логічним проведення на нашій території планових спільних навчань силових відомств…"

Що було раніше: 29 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував у вівторок.

"Українська правда" перевірила дані зведення штабу ООС за останній тиждень і помітила, що за цей період у Генштабі фіксували обстріл у районі Золотого на ділянці розведення.

Пізніше у штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що спостережна місія ОБСЄ не зафіксувала обстріл в межах ділянки розведення біля Золотого 4, про який звітували українські військові.

Водночас, як свідчать зведення штабу ООС, українські військові фіксували обстріли з боку бойовиків біля Золотого не тільки 26 жовтня, а й раніше – 22 жовтня.

Передісторія:

  • 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петровському та Золотому.  
  • 6 жовтня лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький разом із ветеранами АТО (нині – ООС) прибули до Золотого на Луганщині та заявили про готовність захищати селище у випадку відведення українських військ. Його підтримала й "Українська добровольча армія".
  • 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ у Петрівському та Золотому, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.

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Теми: ООСОРДЛОДонбас
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