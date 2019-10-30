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На фоне разведения войск боевики объявили военные "учения"

Среда, 30 октября 2019, 11:45

Оккупационные власти отдельных районов Луганской области объявили некие "совместные учения всех силовых структур" террористической организации "ЛНР".

Источник: информационное агентство "ОстроВ", информационные ресурсы оккупационных властей ОРЛО со ссылкой на заявление главаря террористической организации "ЛНР" Леонида Пасечника

Детали: По словам Пасечника, "учения" являются плановыми, и на них будут отрабатываться приемы ликвидации "последствий кризисных ситуаций".

При этом проведение массовых "учений" на следующий день после начала разведения сил и средств в Золотом главарь "ЛНР" назвал "логичным". Он заявил об опасности "агрессии со стороны Киева".

Дословно в заявлении Пасечника: "В связи с этим мы считаем логичным проведение на нашей территории плановых совместных учений силовых ведомств…"

Что было раньше: 29 октября глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил о начале разведения сил и средств у Золотого Луганской области. "Украинская правда" проверила данные сведения штаба ООС за последнюю неделю и заметила, что за этот период в Генштабе фиксировали обстрел в районе Золотого на участке разведения.

Позже в штабе операции Объединенных сил сообщили, что наблюдательная миссия ОБСЕ не зафиксировала обстрел в пределах участка разведения у Золотого 4, о котором отчитывались украинские военные.

В то же время, как свидетельствуют сводки штаба ООС, украинские военные фиксировали обстрелы со стороны боевиков у Золотого не только 26 октября, но и раньше - 22 октября.

Предыстория:

  • 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкийвместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".
  • 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.

Знать больше: 

Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

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Темы: ООСОРДЛОДонбасс
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