Листування американських дипломатів: Україна мала визнати втручання у вибори в США

США готували заяву від імені президента України Володимира Зеленського, в якій йшлося б про готовність України провести розслідування щодо колишнього віце-президента США Джо Байдена та можливого втручання України у вибори 2016 року на боці кандидатки від демократів Гілларі Клінтон.

Джерело: тексти повідомлень опубліковані комітетом Палати представників США із закордонних справ, Голос Америки

Деталі: Тексти електронних повідомлень, якими обмінювались американські дипломати та представник команди українського президента Володимира Зеленського стали відомі громадськості після свідчень колишнього Спецпредставника Державного департаменту з питань України Курта Волкера в Конгресі 3 жовтня.

Зі змісту повідомлень випливає, що двоє посланників США готували заяву від імені президента України Володимира Зеленського, в якій йшлося б про готовність України провести розслідування щодо колишнього віце-президента США Джо Байдена та можливого втручання України у вибори 2016 року на боці кандидатки від демократів Гілларі Кінтон.

Волкер та посол США до ЄС Ґордон Сондленд обіцяли узгодити дати зустрічі Зеленського із Трампом. Свої дії, згідно переписки, вони узгоджували із особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джулаіні. З українського боку в листуванні брав участь помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак. В листуванні також брав участь тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Голос Америки публікує переклад витримок з документів Конгресу з найцікавішими повідомленнями.

Курт Волкер Андрію Єрмаку 25.7.2019:

"Дізнався з Білого дому — якщо президент Зеленський переконає Трампа, що він проведе розслідування / „докопається до істини" у тому, що сталося в 2016 році, ми зможемо узгодити точну дату візиту до Вашингтона".

Андрій Єрмак Курту Волкеру після телефонної розмови президентів Трампа та Зеленського 25.7.2019:

"Телефонна розмова пройшла добре. Президент Трамп запропонував обрати будь-яку зручну дату. Президент Зеленський обрав 20, 21, 22 вересня для візиту у Білий Дім. (…)"

Ґордон Сондленд Курту Волкеру 9.8.2019:

"Щоб уникнути непорозумінь, можливо, буде корисно попросити Андрія [Єрмака] підготувати чорновий варіант заяви, щоб ми могли точно розуміти, що саме вони мають намір заявити. (…)"

Курт Волкер Руді Джуліані 9.8.2019:

"Вітаю, пане Мер! Мав гарну розмову із Єрмаком минулого вечора. Він був дуже задоволений вашою телефонною розмовою. Згадав, що Зе зробить заяву. Чи можемо ми поговорити по телефону, щоби переконатися, що Зе отримає правильну пораду щодо того, що саме він має сказати? Хочу переконатися, що це буде зроблено правильно. Дякую!"

Курт Волкер Ґордону Сондленду після розмови із Джуліані про можливу заяву України 13.8.2019:

"Особливу увагу потрібно приділити проблемі втручання у політичні процеси у Сполучених Штатах, особливо припущенню щодо втручання українських політиків. Я хочу заявити, що це неприпустимо. Ми маємо намір розпочати і завершити прозоре і неупереджене розслідування усіх наявних фактів та епізодів, зокрема і тих, що стосуються Burisma та виборів 2016 у США, що, у свою чергу, зможе запобігти появі цієї проблеми у майбутньому".

Вільям Тейлор Ґордону Сондленду 1.9.2019:

"Чи ми тепер говоримо, що військова допомога і зустріч у Білому домі залежать від розслідування?"

Ґордон Сондленд Вільяму Тейлору 1.9.2019:

"Подзвоніть мені"

Вільям Тейлор Курту Волкеру ​8.9.2019:

"Це буде божевіллям, якщо вони дадуть інтерв’ю і не отримають військової допомоги. Росіянам це сподобається. (І я йду")".

Вільям Тейлор Ґордону Сондленду 9.9.2019:

"Як я вже говорив по телефону, я вважаю це божевіллям — відмовляти у військовій допомозі задля допомоги у політичній кампанії".

Ґордон Сондленд Вільяму Тейлору ​9.9.2019:

"(…) Президент намагається оцінити наскільки Україна справді готова до прозорості і реформ, які президент Зеленський пообіцяв під час своєї кампанії. Я пропоную припинити спілкуватися текстовими повідомленнями. Якщо у Вас досі лишаються занепокоєння, я рекомендую подзвонити Лізі Кенна чи С і обговорити їх".

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