Волкер підтвердив, що не вимагав розслідування проти Байдена

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Середа, 20 листопада 2019, 01:53

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що ніколи не вимагав від української сторони проводити розслідування проти Джо Байдена.

Джерело: свідчення Волкера під час слухань щодо імпічменту президента Трампа, повідомляє Укрінформ

Деталі: Волкер запевнив, що "ніколи не знав і не брав участі у спробах змусити українську сторону провести розслідування проти Байдена" та не обговорював цього питання з представниками української влади.

Пряма мова: "Зараз я розумію, що інші сприймали ідею розслідування можливої корупції, пов’язаної з українською компанією Burisma, як еквівалент розслідуванню проти колишнього віцепрезидента Байдена. Я сприймав це як різні речі. Перше ( розслідування - УП ) було би доречним і нічим не примітним, друге – неприйнятним...Я мав би сприймати цей зв'язок по-іншому, і якби це сталося, я б виступив з власними запереченнями".

Більше деталей: Колишній спецпредставник США зауважив, що не згоден з формулюванням його діяльності на посаді як учасника групи "трьох аміго", які забезпечували тіньовий дипломатичний канал кабінету Трампа щодо України.

Пряма мова: "Я ніколи не чув про будь-яке призначення президентом Трампом чи кимось іншим посла Сондленда або когось із нас трьох до складу групи, відповідальної за українську політику".

Знати більше: Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Передісторія:

  • Сенат США підтримав виділення 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.
  • 29 серпня стало відомо, що Трамп доручив своїй команді з нацбезпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.
  • 12 вересня Державний департамент США cхвалив виплату 141,5 мільйона доларів Україні.
  • 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
  • 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб на порушення під час телефонного дзвінка Трампа з Зеленським.
  • Анонімний інформатор звинуватив Трампа в тому, що він відмовив у допомозі Україні, щоб змусити українську владу розслідувати обставини, які, як сподівався Трамп, могли б завдати політичної шкоди колишньому віце-президенту і головному супернику Трампа на виборах-2020 Джо Байдену.
  • У телефонній розмові Трамп наполегливо натякав Зеленському на розслідування діяльності сина Джо Байдена Данкана Хантера в Україні, який входив до складу наглядової ради української газової компанії Burisma, причетної до корупційних схем.

Теми: Трамп США


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