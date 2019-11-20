Волкер підтвердив, що не вимагав розслідування проти Байдена
Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що ніколи не вимагав від української сторони проводити розслідування проти Джо Байдена.
Джерело: свідчення Волкера під час слухань щодо імпічменту президента Трампа, повідомляє Укрінформ
Деталі: Волкер запевнив, що "ніколи не знав і не брав участі у спробах змусити українську сторону провести розслідування проти Байдена" та не обговорював цього питання з представниками української влади.
Пряма мова: "Зараз я розумію, що інші сприймали ідею розслідування можливої корупції, пов’язаної з українською компанією Burisma, як еквівалент розслідуванню проти колишнього віцепрезидента Байдена. Я сприймав це як різні речі. Перше ( розслідування - УП ) було би доречним і нічим не примітним, друге – неприйнятним...Я мав би сприймати цей зв'язок по-іншому, і якби це сталося, я б виступив з власними запереченнями".
Більше деталей: Колишній спецпредставник США зауважив, що не згоден з формулюванням його діяльності на посаді як учасника групи "трьох аміго", які забезпечували тіньовий дипломатичний канал кабінету Трампа щодо України.
Пряма мова: "Я ніколи не чув про будь-яке призначення президентом Трампом чи кимось іншим посла Сондленда або когось із нас трьох до складу групи, відповідальної за українську політику".
Знати більше: Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу
Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
Передісторія:
- Сенат США підтримав виділення 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.
- 29 серпня стало відомо, що Трамп доручив своїй команді з нацбезпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.
- 12 вересня Державний департамент США cхвалив виплату 141,5 мільйона доларів Україні.
- 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
- 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб на порушення під час телефонного дзвінка Трампа з Зеленським.
- Анонімний інформатор звинуватив Трампа в тому, що він відмовив у допомозі Україні, щоб змусити українську владу розслідувати обставини, які, як сподівався Трамп, могли б завдати політичної шкоди колишньому віце-президенту і головному супернику Трампа на виборах-2020 Джо Байдену.
- У телефонній розмові Трамп наполегливо натякав Зеленському на розслідування діяльності сина Джо Байдена Данкана Хантера в Україні, який входив до складу наглядової ради української газової компанії Burisma, причетної до корупційних схем.
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