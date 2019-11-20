Волкер підтвердив, що не вимагав розслідування проти Байдена

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що ніколи не вимагав від української влади проводити розслідування проти Джо Байдена.

Джерело: свідчення Волкера під час слухань щодо імпічменту президента Трампа, повідомляє Укрінформ

Деталі: Волкер запевнив, що "ніколи не знав і не брав участі у спробах змусити українську сторону провести розслідування проти Байдена" та не обговорював цього питання з представниками української влади.

Пряма мова: "Зараз я розумію, що інші сприймали ідею розслідування можливої корупції, пов’язаної з українською компанією Burisma, як еквівалент розслідуванню проти колишнього віцепрезидента Байдена. Я сприймав це як різні речі. Перше ( розслідування - УП ) було би доречним і нічим не примітним, друге – неприйнятним...Я мав би сприймати цей зв'язок по-іншому, і якби це сталося, я б виступив з власними запереченнями".

Більше деталей: Колишній спецпредставник США зауважив, що не згоден з формулюванням його діяльності на посаді як учасника групи "трьох аміго", які забезпечували тіньовий дипломатичний канал кабінету Трампа щодо України.

Пряма мова: "Я ніколи не чув про будь-яке призначення президентом Трампом чи кимось іншим посла Сондленда або когось із нас трьох до складу групи, відповідальної за українську політику".

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