Волкер подтвердил, что не требовал расследования против Байдена
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что никогда не требовал от украинской стороны проводить расследование против Джо Байдена.
Источник: показания Волкера во время слушаний относительно импичмента президента Трампа, сообщает Укринформ.
Детали: Волкер подчеркнул, что "никогда не знал и не принимал участия в попытках заставить украинскую сторону провести расследование против Байдена" и не обсуждал этот вопрос с украинскими властями.
Прямая речь: "Сейчас я понимаю, что другие воспринимали идею расследования возможной коррупции, связанной с украинской компанией Burisma, как эквивалент расследованию против бывшего вице-президента Байдена. Я воспринимал это как разные вещи. Первое (расследование) было бы уместным и ничем не примечательным, второе – неприемлемо... Я должен был бы воспринимать эту связь по-другому, и если бы это произошло, я бы выступил с собственными возражениями".
Больше деталей: Бывший спецпредставитель США отметил, что не согласен с формулировкой его деятельности на посту как участника группы "трех амиго", которые обеспечивали теневой дипломатический канал кабинета Трампа относительно Украины.
Прямая речь: "Я никогда не слышал о любое назначение президентом Трампом или кем-то другим посла Сондленда или кого-то из нас троих в состав группы, ответственной за украинскую политику".
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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы
Предыстория:
- Сенат США поддержал выделение Украине 250 млн долларов в сфере безопасности в 2019 году.
- 29 августа стал известно, что Трамп поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования Украины.
- 12 сентября Госдепартамент США одобрил выплату Украине 141,5 миллиона долларов.
- 24 сентября Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб на нарушения в ходе телефонного звонка Трампа с Зеленским.
- Анонимный информатор обвинил Трампа в том, что он отказал в помощи Украине, чтобы заставить украинские власти расследовать обстоятельства, которые, как надеялся Трамп, могли бы нанести политический ущерб бывшему вице-президенту и главному сопернику Трампа на выборах-2020 Джо Байдену.
- Трамп настойчиво намекал Зеленскому на расследование деятельности сына Джо Байдена Данкана Хантера в Украине, который входил в состав наблюдательного совета Украинской газовой компании Burisma, причастной к коррупционным схемам.
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