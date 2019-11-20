Волкер подтвердил, что не требовал расследования против Байдена 

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что никогда не требовал от украинской стороны проводить расследование против Джо Байдена.

Источник: показания Волкера во время слушаний относительно импичмента президента Трампа, сообщает Укринформ.

Детали: Волкер подчеркнул, что "никогда не знал и не принимал участия в попытках заставить украинскую сторону провести расследование против Байдена" и не обсуждал этот вопрос с украинскими властями.

Прямая речь: "Сейчас я понимаю, что другие воспринимали идею расследования возможной коррупции, связанной с украинской компанией Burisma, как эквивалент расследованию против бывшего вице-президента Байдена. Я воспринимал это как разные вещи. Первое (расследование) было бы уместным и ничем не примечательным, второе – неприемлемо... Я должен был бы воспринимать эту связь по-другому, и если бы это произошло, я бы выступил с собственными возражениями".

Больше деталей: Бывший спецпредставитель США отметил, что не согласен с формулировкой его деятельности на посту как участника группы "трех амиго", которые обеспечивали теневой дипломатический канал кабинета Трампа относительно Украины.

Прямая речь: "Я никогда не слышал о любое назначение президентом Трампом или кем-то другим посла Сондленда или кого-то из нас троих в состав группы, ответственной за украинскую политику".

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