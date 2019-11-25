У ВРП обурилися словами Рябошапки про саботаж ними судової реформи

У Вищій раді правосуддя заявили, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка поширює інформацію з метою дискредитації судової влади або впливу на ВРП

Джерело: заява ВРП за приводу заяв генпрокурора в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода та Голосу Америки "Настоящее время" від 15 листопада.

Пряма мова: "Вища рада правосуддя вважає неприпустимими політичні коментарі Генерального прокурора щодо темпів впровадження судової реформи, які прозвучали в інтерв’ю "Радіо Свобода" від 15 листопада 2019 року.

Коли подібні заяви лунають в контексті впровадження змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", то вони нівелюють цілі судової реформи і нової реформи прокуратури, а не сприяють їх реалізації.

Жодна судова реформа не повинна перетворюватися на політичну кампанію з дискредитації судової системи або інструмент її інституційного руйнування".

Деталі: У ВРП додали, що висловлювання генпрокурора стосовно діяльності суддів, у тому числі вищих інстанцій, і членів Вищої ради правосуддя суперечать принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову, який гарантує кожній гілці влади незалежність.

Що було раніше: У згаданому інтерв’ю, генпрокурор, коментуючи справу "плівок Вовка", заявив, що "судова система так і залишилася закритою кастою, де кілька прізвищ фактично управляють цією судовою системою".

Генпрокурор припустив, що для пришвидшення реформи судової системи потрібні радикальні заходи, наприклад, кримінальне переслідування.

"Президент зробив перший крок, намагаючись перезавантажити орган, який відповідає за відбір і звільнення суддів. І відразу ми побачили саботаж з боку органу, який відповідає за звільнення суддів, з боку Вищої ради правосуддя. І саботаж з боку Верховного суду. Я думаю, що тут потрібні ще більш радикальні заходи. Можливо, потрібно спробувати спілкуватися з саботажниками в рамках кримінально-процесуального кодексу", - заявив він.

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