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"Плівки Вовка": суд заборонив продовжувати розслідування щодо суддів ОАСК

Четвер, 7 листопада 2019, 14:34

Судді Шевченківського суду столиці відмовилися продовжити строки досудового розслідування у провадженні щодо так званих "Плівок Вовка".

Джерело:  Слідство.Інфо

Деталі: Судді відмовили у клопотанні Генеральної прокуратури щодо продовження розслідування на три місяці. Ухвала оскарженню не підлягає.

Як пояснили в ГПУ, прокурори клопотали про продовження розслідування, оскільки правоохоронцям необхідно провести експертизи записів з кабінету Павла Вовка.

16 вересня суд дозволив провести фоноскопічну експертизу — дослідження зразків голосу суддів ОАСКу. І наразі її результати ще не готові. Також представники офіційного слідства заявили, що їм потрібно допитати ще понад 70 людей.

Таким чином, як заявила журналістам прокурорка Юлія Малашич, через 2 дні розслідування провадження доведеться закрити.

Пряма мова: "Наразі я не готова казати щось стосовно наших подальших дій… Але якщо строки досудового слідства спливуть, то доведеться його закрити. Але станом на зараз строки ще не сплили, у нас є два дні".

Що було раніше: 5 листопада стало відомо, що Генеральна прокуратура зупинила кримінальне провадження щодо записів із кабінету голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та його колег у зв’язку з виконанням процесуальних дій в рамках міжнародного співробітництва.

Тоді Малашич зазначила, що наприкінці жовтня група прокурорів у справі "плівок Вовка" подала клопотання про продовження терміну досудового слідства. Однак судді не змогли вчасно його розглянути.

Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

Передісторія:

  • 10 травня у ВККС заявили, що 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
  • 15 травняОкружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Сергію Козьякову виконувати обов’язки голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
  • 26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва
  • Пізніше правоохоронці розповіли, щорозслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
  • За версією слідства,голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
  • НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
  • У відповідь суд заявив про тиск. А голова суду Павло Вовк сказав, що опубліковані записи – брехня.
  • 30 липня Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ, щоб вручити підозри і допитати.
  • ГПУ також викликала на допитуповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених записах.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОАСКскандалГенпрокуратурасуд
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