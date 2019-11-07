"Плівки Вовка": суд заборонив продовжувати розслідування щодо суддів ОАСК

Судді Шевченківського суду столиці відмовилися продовжити строки досудового розслідування у провадженні щодо так званих "Плівок Вовка".

Джерело: Слідство.Інфо

Деталі: Судді відмовили у клопотанні Генеральної прокуратури щодо продовження розслідування на три місяці. Ухвала оскарженню не підлягає.

Як пояснили в ГПУ, прокурори клопотали про продовження розслідування, оскільки правоохоронцям необхідно провести експертизи записів з кабінету Павла Вовка.

16 вересня суд дозволив провести фоноскопічну експертизу — дослідження зразків голосу суддів ОАСКу. І наразі її результати ще не готові. Також представники офіційного слідства заявили, що їм потрібно допитати ще понад 70 людей.

Таким чином, як заявила журналістам прокурорка Юлія Малашич, через 2 дні розслідування провадження доведеться закрити.

Пряма мова: "Наразі я не готова казати щось стосовно наших подальших дій… Але якщо строки досудового слідства спливуть, то доведеться його закрити. Але станом на зараз строки ще не сплили, у нас є два дні".

Що було раніше: 5 листопада стало відомо, що Генеральна прокуратура зупинила кримінальне провадження щодо записів із кабінету голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та його колег у зв’язку з виконанням процесуальних дій в рамках міжнародного співробітництва.

Тоді Малашич зазначила, що наприкінці жовтня група прокурорів у справі "плівок Вовка" подала клопотання про продовження терміну досудового слідства. Однак судді не змогли вчасно його розглянути.

Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

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