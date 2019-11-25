В Высшем совете правосудия заявили, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка распространяет информацию с целью дискредитации судебной власти или влияния на ВСП

Источник: заявление ВСП по поводу заявлений генпрокурора в интервью проекту Радио Свобода и Голос Америки "Настоящее время" от 15 ноября.

Прямая речь: "Высший совет правосудия считает недопустимыми политические комментарии Генерального прокурора по темпам внедрения судебной реформы, которые прозвучали в інтерв’ю "Радио Свобода"от 15 ноября 2019 года.

Когда подобные заявления звучат в контексте внедрения изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", то они нивелируют цели судебной реформы и новой реформы прокуратуры, а не способствуют их реализации.

Ни одна судебная реформа не должна превращаться в политическую кампанию по дискредитации судебной системы или инструмент ее институционального разрушения".

Детали: В ВСП добавили, что высказывания генпрокурора о деятельности судей, в том числе высших инстанций, и членов Высшего совета правосудия противоречат принципу разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, который гарантирует каждой ветви власти независимость.

Что было раньше: В упомянутом интервью, генпрокурор, комментируя дело "пленок Вовка", заявил, что "судебная система так и осталась закрытой кастой, где несколько фамилий фактически управляют этой судебной системой".

Генпрокурор предположил, что для ускорения реформы судебной системы нужны радикальные меры, например, уголовное преследование.

"Президент сделал первый шаг, пытаясь перезагрузить орган, который отвечает за отбор и увольнение судей. И сразу мы увидели саботаж со стороны органа, который отвечает за увольнение судей со стороны Высшего совета правосудия. И саботаж со стороны Верховного суда. Я думаю, что здесь нужны еще более радикальные меры. Возможно, нужно попробовать общаться с саботажниками в рамках уголовно-процессуального кодекса", - заявил он.

Напомним: