ГПУ призупинила розслідування щодо "плівок Вовка"
Генеральна прокуратура зупинила кримінальне провадження щодо записів із кабінету голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та його колег.
Джерело: Слідство.Інфо з посиланням на співробітницю Генеральної прокуратури Юлію Малашич.
Пряма мова: "Строки слідства не минули. Досудове розслідування зупинялось у зв’язку з виконанням процесуальних дій в рамках міжнародного співробітництва".
Деталі: Малашич зазначила, що наприкінці жовтня група прокурорів у справі "плівок Вовка" подала клопотання про продовження терміну досудового слідства. Однак судді не змогли вчасно його розглянути. Відтак, ГПУ призупинила розслідування.
Прокурорка також додала, що дата розгляду клопотання про продовження термінів розслідування наразі невідома, але буде визначена "найближчим часом".
Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду
Передісторія:
- 10 травня у ВККС заявили, що 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
- 15 травняОкружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Сергію Козьякову виконувати обов’язки голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
- 26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва
- Пізніше правоохоронці розповіли, щорозслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
- За версією слідства,голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
- НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
- У відповідь суд заявив про тиск. А голова суду Павло Вовк сказав, що опубліковані записи – брехня.
- 30 липня Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ, щоб вручити підозри і допитати.
- ГПУ також викликала на допитуповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених записах.