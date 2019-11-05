ГПУ призупинила розслідування щодо "плівок Вовка"

Генеральна прокуратура зупинила кримінальне провадження щодо записів із кабінету голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та його колег.

Джерело: Слідство.Інфо з посиланням на співробітницю Генеральної прокуратури Юлію Малашич.

Пряма мова: "Строки слідства не минули. Досудове розслідування зупинялось у зв’язку з виконанням процесуальних дій в рамках міжнародного співробітництва".

Деталі: Малашич зазначила, що наприкінці жовтня група прокурорів у справі "плівок Вовка" подала клопотання про продовження терміну досудового слідства. Однак судді не змогли вчасно його розглянути. Відтак, ГПУ призупинила розслідування.

Прокурорка також додала, що дата розгляду клопотання про продовження термінів розслідування наразі невідома, але буде визначена "найближчим часом".

Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

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