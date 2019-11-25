Начальник Генштабу про розведення: Я би не робив надто великий ажіотаж

Начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Руслан Хомчак каже, що в армії переважно позитивно сприймають тенденцію розведення військ на лінії розмежування на Донбасі.

Джерело: головнокомандувач Збройних сил України в інтерв’ю "Укрінформу"

Деталі: За словами Хомчака, в 2016 році як керівник АТО він виконував домовленості щодо розведення військ на ділянках Петрівське й Золоте. Два роки ті дві ділянки були "нейтральні", на третій рік вони знову були зайняті військами. Це не було стратегічне рішення ані Генерального штабу, ані командуючого операцією, каже Хомчак, а ініціативою окремих підрозділів. Генерал зазначає, що не вітає таку ініціативу.

Начальник Генштабу стверджує, що нині у війську ініціатива розведення "у значній більшості – сприймається нормально".

Пряма мова: "Тому що в значній більшості армія – це ті військові люди, які розуміють: якщо хтось приймає рішення – значить, він має для цього привід та підстави.

Щодо рішення про розведення… По-перше, це рішення прийнято вже роки тому. По-друге, це рішення показує не стільки військових, скільки здатність військово-політичного керівництва виконувати прийняті зобов’язання...

Тому я сьогодні не робив би надто великий ажіотаж щодо розведення. Дехто відверто маніпулює військовими термінами. На жаль, ті, хто хочуть розхитувати ситуацію у державі, вони кричать, що відведення – це здача позицій, зрада… При цьому кричать ті, які п’ять із лишком років війни б’ють себе в груди, що вони ветерани, що вони воювали. Популізм таких "ветеранів" аж ніяк не згуртовує суспільство".

Передісторія:

Росія висунула умову для зустрічі лідерів країн нормандського формату - підписати так звану "формулу Штайнмаєра". Розведення сил у Золотому і Петрівському - також одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".

9 листопада на лінії розмежування біля н.п. Богданівка та Петрівське почалося дзеркальне розведення сил і засобів на відстань 1 км. Практична фаза розведення завершилася 11 листопада.

13 листопада піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій почали обстеження територій біля Петрівського й Богданівки на наявність вибухонебезпечних предметів.

21 листопада на ділянці розведення №3 "Петрівське" у Донецькій області завершили розмінування.

Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб планував почати розведення ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.

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