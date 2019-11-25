Начальник Генштаба о разведении: Я бы не делал слишком большого ажиотажа

Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак говорит, что в армии преимущественно положительно воспринимают тенденцию разведения войск на линии разграничения в Донбассе.

Источник: главнокомандующий Вооруженных сил Украины в интервью "Укринформу"

Детали: По словам Хомчака, в 2016 году в качестве руководителя АТО он выполнял договоренности по разведению войск на участках Петровское и Золотое. Два года те два участка были "нейтральные", на третий год они снова были заняты войсками. Это не было стратегическое решение ни Генерального штаба, ни командующего операцией, говорит Хомчак, а инициатива отдельных подразделений. Генерал отмечает, что не приветствует такую ​​инициативу.

Начальник Генштаба утверждает, что сейчас в армии инициатива разведения "в значительном большинстве – воспринимается нормально".

Прямая речь: "Потому что в значительном большинстве армия – это те военные люди, которые понимают, что если кто-то принимает решение – значит, у него есть для этого повод и основания.

Относительно решения о разведении... Во-первых, это решение принято уже годы назад. Во-вторых, это решение показывает не столько военных, сколько способность военно-политического руководства выполнять принятые обязательства...

Поэтому я сегодня не делал бы слишком большого ажиотажа относительно разведению. Некоторые откровенно манипулирует военными терминами. К сожалению, те, кто хотят раскачивать ситуацию в государстве, они кричат, что отвод – это сдача позиций, предательство... При этом кричат ​​те, которые пять с лишним лет войны бьют себя в грудь, что они ветераны, они воевали. Популизм таких "ветеранов" отнюдь не сплачивает общество".

Предыстория:

Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов. Разведение сил в Петровском и Золотом также является условием для проведения саммита "нормандской четверки".

9 ноября на линии разграничения у н.п. Богдановка и Петровское началось зеркальное разведение сил и средств на расстояние 1 км. Практическая фаза разведения завершилась 11 ноября.

13 ноября пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям начали обследование территорий у Петровского и Богдановки на наличие взрывоопасных предметов.

21 ноября на участке разведения №3 "Петровское" в Донецкой области завершили разминирование.

Разведение сил и средств сторон конфликта уже произошло на двух участках - №1 в районе поселка Станица Луганская и №2 в районе города Золотое Луганской области.

После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.

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