Ілон Маск пояснив, чому у пікапа Cybertruck розбилося скло
Понеділок, 25 листопада 2019, 23:50
Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що скло нового пікапа Cybertruck, в, які на презентації кидали металеві кульки, тріснуло через невдале випробування дверей.
Джерело: twitter Маска
Деталі: Маск повідомив, що двері тестували ударом кувалдою, через що основа скла пошкодилася всередині.
Пряма мова:"Так, удар кувалдою по дверях привів до того, що пошкодилася основа скла. Саме тому кулька не відскочила. Потрібно було зробити все навпаки. Наступного разу...".
Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019
Нагадаємо:
- Компанії Tesla вже отримано близько 150 000 замовлень на електричний пікап Cybertruck.
- Керівник компанії Tesla Ілон Маск представив електричний пікап із футуристичним дизайном – Cybertruck.
- Cyberruck має броньовані скляні вікна, які Ілон Маск назвав "прозорим металом" під час презентації.