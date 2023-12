Ілон Маск пояснив, чому у пікапа Cybertruck розбилося скло

Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що скло нового пікапа Cybertruck, в, які на презентації кидали металеві кульки, тріснуло через невдале випробування дверей.

Джерело: twitter Маска

Деталі: Маск повідомив, що двері тестували ударом кувалдою, через що основа скла пошкодилася всередині.

Пряма мова:"Так, удар кувалдою по дверях привів до того, що пошкодилася основа скла. Саме тому кулька не відскочила. Потрібно було зробити все навпаки. Наступного разу...".

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz