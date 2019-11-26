Ілон Маск пояснив, чому у пікапа Cybertruck розбилося скло

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Вівторок, 26 листопада 2019, 00:50

Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що скло нового пікапа Cybertruck, в, які на презентації кидали металеві кульки, тріснуло через невдале випробування дверей.

Джерело: twitter Маска

Деталі: Маск повідомив, що двері тестували ударом кувалдою, через що основа скла пошкодилася всередині.

Пряма мова:"Так, удар кувалдою по дверях привів до того, що пошкодилася основа скла. Саме тому кулька не відскочила. Потрібно було зробити все навпаки. Наступного разу...".

Нагадаємо:

  • Компанії Tesla вже отримано близько 150 000 замовлень на електричний пікап Cybertruck.
  • Керівник компанії Tesla Ілон Маск представив електричний пікап із футуристичним дизайном – Cybertruck.
  • Cyberruck має броньовані скляні вікна, які Ілон Маск назвав "прозорим металом" під час презентації. 

Теми: США екологія


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