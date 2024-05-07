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"Правильно було б не відвідувати": Боррель дав пораду державам ЄС щодо "інавгурації" Путіна

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінВівторок, 7 травня 2024, 11:32
Правильно було б не відвідувати: Боррель дав пораду державам ЄС щодо інавгурації Путіна
Фото: Getty Images

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що дав країнам Євросоюзу рекомендацію не відправляти своїх представників на "інавгурацію" глави РФ Владіміра Путіна.

Джерело: слова Борреля на зустрічі міністрів закордонних справ в Брюсселі у вівторок, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Боррель розповів, що після багатьох дискусій з державами-членами він надіслав їм усім повідомлення зі своїм розумінням того, що "правильно було б не відвідувати цю "інавгурацію". "Моєю порадою було не робити цього. Я думаю, що більшість держав-членів не братимуть участі", – сказав він.

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Боррель згадав, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, і що вибори в Росії були ні чесними, ні справедливими.

За його словами, українцям та багато кому у світі буде важко зрозуміти, чому у цій ситуації європейські представники будуть присутні на "інавгурації" в Москві.

"Це була б чітка суперечність. Моя порада державам-членам була не відвідувати, і я сподіваюсь, що багато з них слідуватимуть цим вказівками. Але кожна держава-член повністю суверенна у тому, щоб вирішити – іти чи не іти", – додав Боррель.

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За даними ЗМІ, на "інавгурацію" Путіна у вівторок прийдуть дипломати щонайменше шести країн ЄС - Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини. 

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що не бачать підстав для визнання глави Кремля Владіміра Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

Теми: ПутінРосіяЄвропа
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