Головні новини понеділка і ночі: ставлення до "нових облич", Кулеба після ДТП

Українці різко змінили ставлення до "нових облич" у політиці, у Кулеби після ДТП переламані ребра, його син — непритомний — новини, які були актуальні 25 листопада.

Про соціологічні дослідження

41% українців переважно негативно ставляться до того, що більшість новообраних депутатів ніколи не займалися політикою.

69% виборців ОПЗЖ і 74% виборців "ЄС" оцінюють напрям руху країни як неправильний.

Згідно з опитуванням, 75% громадян України позитивно ставляться до рішення Зеленського ініціювати переговори з Путіним.

47% громадян не задоволені тим, як працює зараз Верховна Рада, 34% українців робота Верховної Ради повністю чи переважно задовольняє.

Про Кулебу

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, який напередодні з дітьми потрапив у ДТП, перебуває у лікарні "Феофанія" у стані середньої тяжкості, його старший син – непритомний.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Голова Національної служби здоров'я України Олег Петренко звільняється з посади.

Зеленський підписав закон про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Начальник Генштабу — головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак визнає, що Росія досі вважає Україну сферою свого впливу, але не вважає відкриту військову агресію з її боку найбільшою загрозою для країни.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що у разі підписання нової угоди про транзит з Газпромом ціна може стати однією з найдешевших за всю історію перемовин.

У Чернівцях представили нового голову Чернівецької обласної державної адміністрації Сергія Осачука.

Голова комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявив, що правку до закону про Держбюро розслідувань, яка б дозволила продовжити розслідування справ Майдану, не ухвалили, бо могли виникнути питання до її законності.