Главные новости понедельника и ночи: отношение к "новым лицам", Кулеба после ДТП

Украинцы резко поменяли отношение к "новым лицам", у Кулебы после ДТП переломаны ребра, его сын — без сознания — новости, которые были актуальны 25 ноября.

О социологических исследованиях

41% украинцев преимущественно негативно относятся к тому, что большинство новоизбранных депутатов никогда не занимались политикой.

69% избирателей ОПЗЖ и 74% избирателей "ЕС" оценивают направление движения страны как неправильное.

Согласно опросу, 75% граждан Украины положительно относятся к решению Зеленского инициировать переговоры с Путиным.

47% граждан не довольны тем, как работает сейчас Верховная Рада, 34% украинцев работа Верховной Рады полностью или преимущественно удовлетворяет.

О Кулебе

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, который накануне с детьми попал в ДТП, находится в больнице "Феофания" в состоянии средней тяжести, его старший сын – без сознания.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко увольняется с должности.

Зеленский подписал закон о возобновлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак признает, что Россия до сих пор считает Украину сферой своего влияния, но не считает открытую военную агрессию с ее стороны самой большой угрозой для страны.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в случае подписания нового соглашения о транзите с Газпромом цена может стать одной из самых низких в истории переговоров.

В Черновцах представили нового председателя Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука.

Глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что правку в закон о Госбюро расследований, которая бы позволила продолжить расследование дел Майдана, не приняли потому что могли возникнуть вопросы к ее законности.