Разумков: ВР розробить новий закон про особливий статус після "нормандської" зустрічі
Верховна Рада підключиться до розробки нового законопроекту про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей після зустрічі лідерів країн "Нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція і Росія) в Парижі.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву спікера парламенту Дмитра Разумкова
Пряма мова: "Я думаю, що так, як і обіцяв президент, після Нормандського формату ми зможемо більш глобально разом з українським суспільством приєднатися до цього процесу для того, щоб це був якісний закон".
Нагадаємо:
- 31 грудня завершується дія закону про особливості місцевого самоврядування на території окремих районів Донецької та Луганської областей.
- 3 жовтня Володимир Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон про особливий статус Донбасу. За його словами, цей документ не може передбачати автономію окупованих зараз територій.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо буде прийнято щось, що не узгодять із "ЛНР" і "ДНР", тоді мирні переговори зайдуть у глухий кут.
- Російська делегація у ТКГ закликала українську сторону пролонгувати на 2020 рік дію закону про особливий статус Донбасу.
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