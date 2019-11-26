Разумков: ВР розробить новий закон про особливий статус після "нормандської" зустрічі

Верховна Рада підключиться до розробки нового законопроекту про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей після зустрічі лідерів країн "Нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція і Росія) в Парижі.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву спікера парламенту Дмитра Разумкова

Пряма мова: "Я думаю, що так, як і обіцяв президент, після Нормандського формату ми зможемо більш глобально разом з українським суспільством приєднатися до цього процесу для того, щоб це був якісний закон".

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