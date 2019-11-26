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Разумков: ВР розробить новий закон про особливий статус після "нормандської" зустрічі

Вівторок, 26 листопада 2019, 10:35

Верховна Рада підключиться до розробки нового законопроекту про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей після зустрічі лідерів країн "Нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція і Росія) в Парижі.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву спікера парламенту Дмитра Разумкова

Пряма мова: "Я думаю, що так, як і обіцяв президент, після Нормандського формату ми зможемо більш глобально разом з українським суспільством приєднатися до цього процесу для того, щоб це був якісний закон".

Нагадаємо:

  • 31 грудня завершується дія закону про особливості місцевого самоврядування на території окремих районів Донецької та Луганської областей.
  • 3 жовтня Володимир Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон про особливий статус Донбасу. За його словами, цей документ не може передбачати автономію окупованих зараз територій. 
  • Президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо буде прийнято щось, що не узгодять із "ЛНР" і "ДНР", тоді мирні переговори зайдуть у глухий кут.
  • Російська делегація у ТКГ закликала українську сторону пролонгувати на 2020 рік дію закону про особливий статус Донбасу.

Теми: ДонбасзаконодавствоРазумков Дмитронормандський формат
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