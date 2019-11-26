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Разумков: ВР разработает новый закон об особом статусе после "нормандской" встречи

Вторник, 26 ноября 2019, 10:35

Верховная Рада подключится к разработке нового законопроекта об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после встречи лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) в Париже.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Прямая речь: "Я думаю, что так, как и обещал президент, после Нормандского формата мы сможем более глобально вместе с украинским обществом присоединиться к этому процессу для того, чтобы это был качественный закон".

Напомним:

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Темы: ДонбассзаконодательствоРазумков Дмитрийнормандский формат
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