Разумков: ВР разработает новый закон об особом статусе после "нормандской" встречи
Вторник, 26 ноября 2019, 10:35
Верховная Рада подключится к разработке нового законопроекта об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после встречи лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) в Париже.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление спикера парламента Дмитрия Разумкова.
Прямая речь: "Я думаю, что так, как и обещал президент, после Нормандского формата мы сможем более глобально вместе с украинским обществом присоединиться к этому процессу для того, чтобы это был качественный закон".
Напомним:
- 31 декабря заканчивается действие закона об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- 3 октября Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусеДонбасса. По его словам, этот документ не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое,что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.
- Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.