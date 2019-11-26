Разумков: ВР разработает новый закон об особом статусе после "нормандской" встречи

Верховная Рада подключится к разработке нового законопроекта об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после встречи лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) в Париже.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Прямая речь: "Я думаю, что так, как и обещал президент, после Нормандского формата мы сможем более глобально вместе с украинским обществом присоединиться к этому процессу для того, чтобы это был качественный закон".

Напомним: