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Скандальний "ексслуга народу" Іванісов збрехав про свою освіту в біографії

Середа, 27 листопада 2019, 10:49

Народний депутат Роман Іванісов, якого виключили з фракції "Слуга народу" через інформацію про судимість за групове зґвалтування, не вчився в університетах, які вказав у біографіях.

Джерело: "Четверта влада"

Деталі: Перед тим, як стати кандидатом в народні депутати, Іванісов був депутатом Рівненської обласної ради 6-го скликання (2010-2015 роки).

У його біографії на сайті облради вказано, що у 1995 році він вступив до Запорізького державного університету на факультет управління, відділення "Правознавство". Іванісов вказав, що у 2000 році він закінчив з відзнакою повний курс згаданого університету і отримав кваліфікацію "Юрист – спеціаліст".

 

У судовому вироку Пологівського районного суду вказано, що злочин Іванісов із трьома друзями вчинили у вересні 1995 року. У той час депутат працював офіціантом у Бердянському барі та не був студентом.

Крім того, у автобіографії, яку журналісти отримали в пресслужбі "Слуги народу" на Рівненщині, вказано, що Іванісов закінчив Бердянський університет менеджменту і бізнесу, факультет управління, відділення "Правознавство", кваліфікація "Юрист – спеціаліст" (диплом з відзнакою).

Про Запорізький університет ні слова.

Ця ж сама інформація про депутата вказана на офіційному сайті "Слуги народу" та на сайті депутата на окрузі.

 
 

"Четверта влада" отримала відповідь від двох університетів в Запорізькій області, які у своїх різних офіційних біографіях вказав Іванісов.

Запорізький національний університет відповів: "Іванісов Роман Валерійович серед студентів, які навчалися у Запорізькому національному університеті не значиться".

 

Бердянський університет менеджменту та бізнесу повідомив, що у них диплом про вищу освіту Іванісов не отримував.

 

Журналісти звернулись до помічниці Іванісова і просили надати копію або вихідні дані диплому про вищу освіту. Але інформації від неї не отримали – вона припинила відповідати на повідомлення та дзвінки.

Тож наразі не зрозуміло, чи є у Романа Іванісова будь-який диплом про вищу освіту.

Нардеп Дмитро Соломчук, лідер "Слуги народу" на Рівненщині, на питання про відповідальність за вибір, який він зробив, обравши Іванісова однопартійцем, і про те, як перевіряли кандидатів, заявив, що на відбір кандидатів до парламенту було мало часу.

Передісторія:

  • Екснардеп Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію, що Іванісов у середині 90-х років був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.
  • Іванісов у Facebook назвав цю інформацію "чорнухою" і "заказухою" і оприлюднив довідку про відсутність судимості.
  • Генпрокурор Руслан Рябошапка підтвердив, що народний депутат "Слуги народу" Роман Іванісов має погашену судимість за обвинуваченням у зґвалтуванні. Водночас у ГПУ заявили, що несудимість Іванісова, про яку заявив Рябошапка, не підтверджена відомством і перевірка ще триває.
  • Колишній заступник голови адміністрації Віктора Януковича, адвокат Андрій Портнов оприлюднив вирок суду про визнання винним Іванісова у замаху на групове зґвалтування.
  • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував призупинити членство Іванісова у фракції "Слуга народу" на час перевірки інформації про його судимість.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче розібратися зі скандалом стосовно судимості Іванісова і його причетності до зґвалтування, і якщо хоч щось підтвердиться, то змусить його скласти мандат.
  • 25 листопада стало відомо, що Іванісова виключили зі складу партії "Слуга народу" та фракції політсили у Верховній Раді.

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуВерховна РадаскандалРівненська область
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