Скандальний "ексслуга народу" Іванісов збрехав про свою освіту в біографії

Народний депутат Роман Іванісов, якого виключили з фракції "Слуга народу" через інформацію про судимість за групове зґвалтування, не вчився в університетах, які вказав у біографіях.

Джерело: "Четверта влада"

Деталі: Перед тим, як стати кандидатом в народні депутати, Іванісов був депутатом Рівненської обласної ради 6-го скликання (2010-2015 роки).

У його біографії на сайті облради вказано, що у 1995 році він вступив до Запорізького державного університету на факультет управління, відділення "Правознавство". Іванісов вказав, що у 2000 році він закінчив з відзнакою повний курс згаданого університету і отримав кваліфікацію "Юрист – спеціаліст".

У судовому вироку Пологівського районного суду вказано, що злочин Іванісов із трьома друзями вчинили у вересні 1995 року. У той час депутат працював офіціантом у Бердянському барі та не був студентом.

Крім того, у автобіографії, яку журналісти отримали в пресслужбі "Слуги народу" на Рівненщині, вказано, що Іванісов закінчив Бердянський університет менеджменту і бізнесу, факультет управління, відділення "Правознавство", кваліфікація "Юрист – спеціаліст" (диплом з відзнакою).

Про Запорізький університет ні слова.

Ця ж сама інформація про депутата вказана на офіційному сайті "Слуги народу" та на сайті депутата на окрузі.

"Четверта влада" отримала відповідь від двох університетів в Запорізькій області, які у своїх різних офіційних біографіях вказав Іванісов.

Запорізький національний університет відповів: "Іванісов Роман Валерійович серед студентів, які навчалися у Запорізькому національному університеті не значиться".

Бердянський університет менеджменту та бізнесу повідомив, що у них диплом про вищу освіту Іванісов не отримував.

Журналісти звернулись до помічниці Іванісова і просили надати копію або вихідні дані диплому про вищу освіту. Але інформації від неї не отримали – вона припинила відповідати на повідомлення та дзвінки.

Тож наразі не зрозуміло, чи є у Романа Іванісова будь-який диплом про вищу освіту.

Нардеп Дмитро Соломчук, лідер "Слуги народу" на Рівненщині, на питання про відповідальність за вибір, який він зробив, обравши Іванісова однопартійцем, і про те, як перевіряли кандидатів, заявив, що на відбір кандидатів до парламенту було мало часу.

Передісторія: