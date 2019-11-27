Скандальный "экс-слуга народа" Иванисов соврал о своем обраховании в биографии

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Среда, 27 ноября 2019, 11:49

Народный депутат Роман Иванисов, которого исключили из фракции "Слуга народа" из-за информации о судимости за групповое изнасилование, не учился в университетах, которые указал в биографиях.

Источник: "Четвертая власть"

Детали: Перед тем, как стать кандидатом в народные депутаты, Иванисов был депутатом Ровенского областного совета 6-го созыва (2010-2015 годы). В его биографии на сайте облсовета указано, что в 1995 году он поступил в Запорожский государственный университет на факультет управления, отделение "Правоведение". Иванисов указал, что в 2000 году он закончил с отличием полный курс упомянутого университета и получил квалификацию "Юрист - специалист".

 

В судебном приговоре Пологовского районного суда указано, что преступление Иванисов с тремя друзьями совершили в сентябре 1995 года. В то время депутат работал официантом в Бердянском баре и не являлся студентом.

Кроме того, в автобиографии, которую журналисты получили в пресс-службе "Слуги народа" на Ровенщине, указано, что Иванисов закончил Бердянский университет менеджмента и бизнеса, факультет управления, отделение "Правоведение", квалификация "Юрист - специалист" (диплом с отличием).

О Запорожском университете ни слова.

Эта же информация о депутате указана на официальном сайте "Слуги народа" и на сайте депутата на округе.

 
 

"Четвертая власть" получила ответ от двух университетов в Запорожской области, которые в своих различных официальных биографиях указал Иванисов.

Запорожский национальный университет ответил: "Иванисов Роман Валерьевич среди студентов, которые учились в Запорожском национальном университете не значится".

 

Бердянский университет менеджмента и бизнеса сообщил, что у них диплом о высшем образовании Иванисов не получал.

 

Журналисты обратились к помощнице Иванисова и попросили предоставить копию или исходные данные диплома о высшем образовании. Но информации от нее не получили - она прекратила отвечать на сообщения и звонки.

Поэтому пока не ясно, есть ли у Романа Иванисова какой-либо диплом о высшем образовании.

Нардеп Дмитрий Соломчук, лидер "Слуги народа" на Ровенщине, на вопрос об ответственности за выбор, который он сделал, выбрав Иванисов однопартийцем, и о том, как проверяли кандидатов, заявил, что на отбор кандидатов в парламент было мало времени.

Предыстория:

  • Экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал информацию, что Иванисов в середине 90-х был осужден за изнасилование несовершеннолетней.
  • Иванисов в Facebook назвал эту информацию "чернухой" и "заказухой" и показал справку об отсутствии судимости.
  • Генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат "Слуги народа" Роман Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании. В то же время в ГПУ заявили, что несудимость Иванисова, о которой заявил Рябошапка, не подтверждена ведомством и проверка продолжается.
  • Экс-заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал приговор суда о признании виновным Иванисова в покушении на групповое изнасилование.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил приостановить членство Иванисова во фракции "Слуга народа" на время проверки информации о его судимости.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что желает разобраться в скандале о судимости народного депутата "Слуги народа" Романа Иванисова и его причастности к изнасилованию, и если что-то подтвердится, то заставит его сложить мандат.
  • 25 ноября стало известно, что Иванисова исключили из состава партии "Слуга народа" и фракции политсилы в Верховной Раде.

Темы: Слуга народа Верховная Рада скандал Ровенская область


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